Ce posibilităţi au tinerii din Constanţa care vor o casă

Ce posibilități au tinerii din Constanța care vor o casă

Criza economică care nu se mai termină ne face să ne gândim de două, ba chiar de trei ori, atunci când băgăm mâna în buzunar pentru a cumpăra ceva. Fie că este vorba despre haine, alimente sau chiar o casă, românul de rând analizează situația la sânge înainte de a face orice fel de investiții. Astfel, situația economică actuală îi obligă pe toți, și în special pe cei tineri, să găsească modalități ieftine și bine gândite de a-și achiziționa un cămin, iar autoritățile locale și națio-nale au înțeles acest lucru. În acest sens, primăriile din județ și din țară au demarat, fie prin forțele proprii, fie cu ajutorul ANL, programe menite să ajute persoanele tinere în cumpă-rarea sau închirierea unei locuințe.Câte locuințe pentru tineri sunt în municipiuPotrivit informațiilor oferite de RAEDPP Constanța, în municipiul nostru există 554 de unități locative situate în 23 de blocuri cu locuințe pentru tineri construite în regim de închiriere de ANL. Tot regia informează că, la începutul lunii februarie, un număr de 155 de cereri de cumpărare au fost formulate de chiriașii locuințelor menționate. Deși pentru anul acesta nu a fost stabilită suma atribuită unui metru pătrat în cazul apartamentelor ANL, în 2011 valoarea de înlocuire a fost de 448 de euro pe metru pătrat. În paralel cu acest program, Primăria Constanța avea în vedere construirea a 18 blocuri de tipul P+9E, adică aproximativ 1.000 de unități locative, în cartierul Baba Novac. Totuși, până în prezent, au fost finalizate 13 astfel de construcții, iar luna aceasta vor fi inaugurate două, BN 10 și BN 11. Nefinalizate au rămas BN 1 și BN 2, despre care se preconizează că vor fi gata în primăvară, dar și BN 16, BN 17 și BN 18, construcții la care se lucrează la momentul actual.Localități cu proiecte depuse la ANLLa Medgidia există deja 95 de locuințe în regim ANL, iar edilul Marian Iordache spune că, în cel mai scurt timp, vor fi terminate și cele două blocuri noi finanțate tot de către agenție. Investiția de aproximativ 19 milioane de lei va avea o capacitate de 60 de unități locative de tip garsoniere. În plus, tot pentru tinerii din localitate au mai fost repartizate 80 de loturi de case, 20 dintre acestea primind deja toate autorizațiile necesare pentru construcția noilor locuințe.Și primarul localității Eforie a găsit resursele necesare pentru demararea unei astfel de acțiuni. Potrivit lui Ovidiu Brăiloiu, în stațiunea de pe litoral au fost construite 65 de apartamente ANL, precum și alte 120 de locuințe sociale, care găzduiesc într-o bună măsură și tineri.La capitolul terenuri, Brăiloiu a explicat că a fost mult mai darnic, până în prezent fiind alocate peste 500 de spații tinerilor care doresc să pornească o con-strucție de la zero. De asemenea, a specificat primarul, admi-nistrația locală are deja un proiect depus și aprobat pentru alte 72 de locuințe ANL.„Proiectul a fost depus și aprobat de ceva vreme. În mod normal ar trebui să demarăm licitația, dar există întârzieri pe care nu mi le explic. Suntem în stand-by, însă va fi demarată și această inițiativă”, a declarat Brăiloiu.Potrivit primarului localității Techirghiol, Adrian Stan, problema locuințelor pentru tineri este una dintre cele mai importante preocu-pări ale administrației locale pe care o conduce.„Toate primăriile au problema aceasta și toate își dau silința pentru a găsi o soluție. Este foarte dificil să gestionezi această situație pentru că există multe cereri, iar investiția necesară demarării unui astfel de proiect este una foarte mare. La Techirghiol, spre exemplu, avem 300 de cereri pentru locurile de casă. Tinerii cer locuri de casă pentru că aceasta ar fi cea mai simplă opțiune, însă majoritatea și-ar dori direct o locuință”, a explicat Stan.Menționăm că în mandatul primarului liberal au fost inaugurate 24 de apartamente de tip ANL și au fost acordate terenuri de casă pentru 80 de tineri căsătoriți. În plus, a fost depusă documentația pentru 48 de alte locuințe și a fost realizat planul urbanistic zonal pentru un teren ce va găzdui aproximativ 250 de case.La sfârșitul anului trecut, primarul localității Costinești, Traian Cristea, a dat în folosință 40 de apartamente. Prin Legea 15 au fost acordate 120 de loturi, tot tinerilor, pentru a-și putea construi un cămin.„Pe 80 dintre acestea au fost deja construite case, rezultând un cartier de tineri, dotat cu toate utilitățile necesare, au apă, canalizare, drumuri, curent electric”, a explicat edilul democrat-liberal.