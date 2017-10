Ce planuri are Palaz ca primar pentru Constanţa

5

Electorala

Mai fratilor constat eu asa in sinea mea ca asistam la un razboi total. Total si din ce in ce mai urat aici in batranul Tomis. Avem o tabara cea a lui Mazare care este atat de fortificata incat doar un dezastru o va da jos. Apoi avem o alta tabara destul de faramitata care-spune ea- ar dori sa preia friele Constantei. Apar fel de fel de asa zisi cunoscatori ai matrapazlacurilor echipei Mazare-Constantinescu. Personaje care pe aceste pagini de comantarii se dau drept mari cunoscatori sau detinatori de secrete. Pentru cei care poate s-au obisnuit cu prezenta mea in acest loc mai repet inca odata ce am mai spus deja. MAZARE VA CASTIGA PRIMARIA! Nu va mai amagiti ca vine Palaz sau Chiru acesti asa zisi contracandidati cu sanse reale. Sansele lor sunt la fel de mari ca si cele ale mele daca as candida. Toata zbaterea voastra este ZADARNICA! Amintiti-va ce show era acum 4 ani. Cu televiziune la comanda cu elefanti prin centru etc. Rezultatul? Il cunoaste-ti. Si anul acesta va fi la fel.