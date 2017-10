Ce planuri are Matei cu Năvodariul în 2012

Primarul Năvodariului, Nicolae Matei, a afirmat în nenumărate rânduri că bugetul de anul acesta este unul de criză, însă, chiar și așa, investițiile și proiectele vor curge lanț și în 2012 în „orașul unde soarele sărută mare”. „Cele mai multe dintre proiectele noastre sunt pe fonduri structurale pentru că noi considerăm că o administrație locală bună reușește să aducă bani și să atragă finanțări. Majoritatea sumelor vor merge către lucrări deja demarate, însă vom avea și investiții noi, lucrări de extindere a rețelei de apă, a celei electrice și a celei de canalizare pentru ca toți locuitorii orașului să beneficieze de condiții optime de trai. De asemenea, ne vom îndrepta eforturile către o bună gospodărire a orașului și vom face investiții în salubrizare, întreținerea parcurilor și a spațiilor verzi și vom avea grijă ca școlile și celelalte instituții importante să aibă toate utilitățile necesare. Nu am neglijat din calculele noastre nici aspectul social și tot ce ține de protecție socială, iar anul acesta vom încerca să ajutăm oamenii cu nevoi, tinerii, bătrânii și vom continua programele existente deja în acest sens. Per total, este un buget echilibrat, care ne va ajuta să facem ceea ce ne propunem și pe care îl vom folosi în mare parte pentru cofinanțări”, a declarat Nicolae Matei.Modernizarea continuă Astfel, pentru ca interesul turistic față de Năvodari să crească și pentru ca locuitorii de aici să fie în continuare mândri că sunt năvodăreni, primăria are în vedere mai multe lucrări de înfrumusețare a orașului. În primă instanță, administrația locală dorește reamenajarea fântânii din Centrul Cultural al Năvodariului, precum și relocarea celei ce ilustrează Pescarul cu Năvod, din apropierea Casei de Cultură, în sensul giratoriu de la intersecția străzii Constanța cu strada Albinelor. De asemenea, pentru ceremoniile în aer liber, administrația condusă de Matei va amenaja un scuar public în apropierea blocului Turn D. Lucrările de modernizare ale orașului vor continua prin montarea de indicatoare rutiere pe toate străzile, construirea unor noi spații de parcare iluminate și extinderea parcului de recreere situat între strada Mării și strada Câmpului. Ca proiecte de amploare, primăria dorește să execute studiul tehnic pentru modernizarea și mărirea stadionului „Flacăra” și să demareze lucrările pentru șoseaua de promenadă dintre stațiunea Mamaia, zona Depozit 10, Tabăra Năvodari și digul de sud. În plus, și în 2012, vor fi montate sisteme de iluminat public cu panouri fotovoltaice în oraș, inițiativă ce vizează, în principal, protejarea mediului. Proiecte pentru tineri Pentru copiii și tinerii dornici de sport, Nicolae Matei și consilierii locali au în plan reamenajarea locurilor de joacă, precum și depunerea proiectului pe Fondul Mediu pentru amplasarea unei piste de bicicliști în zona Depozit 10. Tot pentru tineri, de data aceasta pentru cei care își doresc o casă, Primăria Năvodari va finaliza PUZ-urile aferente Cartierului Midia, unde vor fi acordate loturile pentru locuințe în baza Legii 15/2003 și va continua construcția apartamentelor de închiriere în regim ANL. Menționăm că investiția are o valoare totală de 15 milioane de lei, iar banii vin în totalitate de la Agenția Națională pentru Locuințe. Pe fonduri europene, primăria Năvodari va demara un proiect transfrontalier privind construirea unei piețe agroalimentare de pește în oraș. De asemenea, tot anul acesta va fi demarată construcția spitalului orășenesc în Tabăra de la Năvodari, primul pas fiind realizarea studiului de fezabilitate. Lucrări de extindere ale infrastructurii turistice Ca proiecte de infrastructură, principala prioritate va fi lărgirea bulevardelor Mamaia Nord și Năvodari pe patru benzi. Dacă în privința bulevardului Năvodari, lucrările se vor limita doar la decongestionarea traficului, în zona dintre oraș și stațiunea Mamaia firmele de construcție vor amenaja mai multe parcări și spații verzi. Pentru zona de intrare în oraș, Matei plănuiește o serie de schimbări semnificative pornind de la amenajarea peisagistică a podului rutier dintre Bd. Năvodari și Drumul Județean 226 și până la montarea unui catarg de 57 de metri înălțime în sensul giratoriu dintre cele două poduri.Și pentru că tot în 2012 va fi efectuat și studiul pentru atestarea orașului ca stațiune de interes național, o serie de alte lucrări și-au găsit locul și finanțare în bugetul primăriei. Astfel, cu bani din fondurile europene se va ecologiza lacul Tașaul, sporindu-se astfel atractivitatea turistică, și vor fi reabilitate Cantina Socială și Centrul de zi. Pentru lăcașele de cult, edilul Năvodariului va face o serie de investiții de importanță, în sensul că anul acesta va fi construită Biserica Sf. Antonie cel Mare, în stil maramureșean și vor fi împrejmuite toate cimitirele din oraș. Potrivit primarului, pentru departamentul culte a fost alocată anul acesta suma de 550.000 de lei, bani în care sunt incluse și cele două biserici aflate deja în construcție în oraș și în zona Peninsulă. Într-un final, anul acesta vor fi încheiate proiectele tehnice în vederea investițiilor din fondurile POR 2007-2013 ce au în vedere construirea unui centru de afaceri și a unui parc de agrement de tip Aqualand în zona Taberei Năvodari.