CE PLANURI ARE GAŞCA MAZĂRE CU PORTUL CONSTANŢA ŞI AEROPORTUL KOGĂLNICEANU

2

Gnomi decerebrati, d'le, Rromarlanii'astia

In aceste zile-negre pentru romanime si viitorul copiilor Romani, folosind escadroanele mortii USLamiste, are loc ultimul asalt al Burgheziei Rosii satanice, militarat-securist-ceausiste, asupra boborului a carui ultima "reduta" in...dosul careia se apara - amplifikand suprarealismul -, este bashitlerismul; doctrina porno-sexo-pecuniara ce clameaza salvarea, in timp ce ucide, ucide, ucide, atat moral cat si fizic, sulimea. Cand va fi scrisa istoria bashitlerismului, cu siguranta, cel mai lung capitol va fi fost dedikat...gauleiterelor Fuhrerului gainar-nebun: Ciocanitoarea, Saftoaika, Macoveika, Mantaloaika, Ridzoaika si, ultima pe lista, Bouagioaika; Greco-Tziganc'asta smintita. N'asa ca "mintea" ei e un putz nesekat de gandire! "Romârlania a semnat un acord cu Jewnglishtanul de Vest în care sunt puse gratuit la dispoziția partenerabiatului strategic infrastructura Portului Kustendge și a Aeroportului Kogălniceanu" Fa, neroado! Asta se cheama tradare - sa oferi pamantul Tarii, pentru cateva margele pe care ti le'ai pus la gat(mai bine'ti puneai un streang), Calaului Mondial, recte Marele Kkpital ce foloseste nimicnicia, lacomia si DECADENTA politicastrikor si militaratilor Amerikknari impotriva Omului si Neamurilor! "...face un apel la toți cetățenii care își iubesc țara să fie atenți la ce li se întâmplă pe 9 decembrie". Ce tara "iubeste", d'le, neroad'asta?! Katzaonia falimentara, da' cu coada sus?! Rromarlania DISTRUSA (SI) de Fuhrerul gainar-nebun si camarila pedeliberabiata?! Poate iubeste Franta. Tara in care puradelul ei, facut cu Bashitler, studiaza nationalismul si patriotismul Francezilor. De mult timp i'am avertizat pe Romani, despre fenomenul greco-tziganesc postdecembrist; echivalentul fenomenelor zsidanesc-kkpitalist interbelic(vezi moartea-neagra morala adusa de elenlupescismo-carlismul diabolic) si zsidanesc-bolsevic postbelic - Greco-Tziganii de teapa acestei fufe pretentioase, au LUAT locul Zsidanilor la varful antisocietatii. Scriind de Greco-Tzigani, sa relatez inca o crima NEVEROSIMILA comisa de tineri in satul Piatra. Au furat fier...nou din incinta fostei ferme de stat, condusa si tatal meu, in anii '950; ferma ajunsa, acum, in ghearele unui Greco-Tzigan degenerat; un subom...veritabil. Tinerii hoti Rromarlanii-caini rabiati au OTRAVIT sase caini de paza; ingerasi patrupezi credinciosi. Paznicului i'a fost frica sa se apropie. L'ar fi UCIS cu sange rece - clameaza omul. Va sfatuiesc sa nu mai folositi expresia "Republikk Mazare", ci "Regatul Mazare-Ciordescu("Constantinescu"), pen'ca asta va deveni fosta Moesie de Jos - regatul a doi gnomi NEBUNI carora Coana Pauleantza le va inchina o monografie si o 'poizie': "Ce'ti ciordesc eu tie, dulce Rromarlanie". --- In 'Gandul' am gasit un articol preluat din 'Minciuna' Skkrtzianului - in Nebunistan, prin internet, poti cumpara tot soiul de arme, inclusiv akm-uri. Nu inteleg de ce tinerii hoti vor sa'i ucida-praduindu'i pe batrani! De ce nu se duc, d'le, cu kalashnikovul, sa'nroseasca PISCINA de neam prost a lui Ciordescu sau Mazare, cu sangele lor strikat?! Amin!