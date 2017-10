Ce pierde PNL Constanţa după ieşirea de la guvernare

1

nu pnl pierde ci noi cei multi si prosti

. Cei care vor deschide in viitor istoria trecutului nostru vor putea afla numele celor care s-au facut vinovati de dezastrul Romaniei sub forma unor muste strivite de evenimente . Iar istoricul va zice : acesta a batjocorit sanatatea publica , ăsta finantele , ăsta invatamantul etc si va pune mana pe o guma si va sterge aceste urme murdare lasate de cei care au facut atata rau societatii romanesti . In categoria " mustelor strivite " se vor regasi si toti constantenii care, incapabili sa-si castige existenta prin munca la fel ca toti cei ce se zbat sa supravietuiasca , si-au gasit fericirea in politica .Acum intelegem cata dreptate avea Arghezi cand a scris : " Sfatul meu este sa te faci om politic, lichea politica , ganganie politica . Cel din urma politician bate cu o suta de lungimi pe cel mai destoinic carturar, industriasi negustor si muncitor .... Starpitura se face personagiu .Hotul se transforma in potentat Clientul prezumtiv al Codului Penal e legiuitor si paznic al drepturilor si datoriilor obstesti ". Toti cei care au facut si inca fac politica in Constanta ( in special liberalii) pot si incadrati in categoria fripturistilor care i-au sprijinit direct sau indirect pe Mazare si Constantinescu . De fapt , USL a existat la Constanta intotdeauna sub o forma sau alta .