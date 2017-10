Ce parlamentari constănţeni au migrat către alte partide

1

traseismul , fenomen periculos

Traseistii sunt factorii imoralitatii . Este justificat sa-ti parasesti partidul , cu conditia ca acest act sa nu fie facut din interese personale , pentru a primi o functie sau alte avantaje . Sunt si cazuri , rare , in care cineva parasete partidul sau aflat la putere si trece la unul din opozitie . Fenomenul nu este nou , el exista de cand au aparut partidele in Romania . Din lipsa unei legi corespunzatoare , fenomenul a luat amploare si parlamentarii nu vor sa interzica prin lege acest fenomen periculos , care permite partidelor sa formeze tot felul de aliante , coialitii etc pentru a ajuinge rapid la putere ocolind alegerile sau ignorandu-le . Sunt indivizi care a doua zi dupa caderea de la putere a partidului si a sefului lor , isi parasesc partidul si se aciuiesc pe langa partidul care a preluat puterea si cersesc sa fie miluiti cu vreo functie cat mai banoasa . Traseistii trec de la un partid la altul ca niste excursionisti aflati in calatorie de placere . Ei se bazeaza pe lipsa opiniei publice , sau indiferente . Grav si periculos este faptul ca transfugii , traseistii sunt primiti si deseori reprimiti . Este un soi de haimanalac poltic care afecteaza grav moralitatea publica . Este o infidelitate , este incapacitatea " alesilor neamului " de a avea credinte si convingeri politice . Traseistul este omul - musca egal satisfacut ca trece din lada de gunoaie in gradina , atras de miere si impidecat in drum de un scuipat cleios . Fidelitatea corecta si totala , este recompensata de cele mai multe ori cu o strangere de mana .Posturile , functiile ministeriabile se acorda transfugilor . Cei fideli , ramasi pe dinafara se dezgusta dar raman .