Ce părere au pedeliştii constănţeni despre situaţia maidanezilor

ambele partide gresesc!

Se politizeaza prea mult. Si sunt interese prea mari. In plus, problema este pusa gresit. Se doreste o lege prin care sa se eutanasieze, sau nu, maidanezii. Guvernul putea da -de mult timp- o ordonanta de urgenta (poate chiar din iarna, cind femeia a fost sfisiata si mincata de vie) prin care sa se interzica prezenta maidanezilor pe strazi. Si obligatia primariilor de a-i aduna. Abia in pasul al doilea, se putea lasa libertatea initiativei populatiei locale, cind era vorba de soarta cainilor prinsi. Dar in nici un caz, nu se poate discuta despre lasarea libera a maidanezilor pe spatiul public! Dar nimeni nu vrea rezolvarea problemei, pentru a incerca sa atraga capital (ONG-urile promaidanezi si sustinatorii lor din afara platesc bine; basca banii sifonati de la primarii pentru "maidanezi") si pentru a arata electoratului ce mult se lupta ei pentru a face ordine pe strazi (PDL), sau pentru a apara viata maidanezilor (USL). Inca se mai poate da o astfel de ordonanta, care sa taie nodul gordian. Nu este corect ca Parlamentul sa lase la cheremul adm. locale libertaea de a alege prezenta maidanezilor pe strazi sau nu. Trebuie sa-i oblige sa-i adune. Dar se poate sa le lase libertatea de a-si administra padocurile si fondurile. In plus, Parchetul General trebuie sa se autosesizeze in legatura cu atitea omoruri si vatamari corporale. ONG-urile promaidanezi, trebuie cercetati pentru instigare si complicitate la omor si vatamari corporale. (Este ridicol sa se ceara -si obtina- despagubiri civile in instante, de catre victimele maidanezilor, dar nimeni sa nu raspunda penal pentru infractiuni cu violenta. Care omoara oameni sau pun viata in pericol si lasa sechele grave -fizice si psihice-. Juristii nostri au luat bac-ul?)