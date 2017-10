Ce ofertă electorală au cei din Colegiul 3 Senat

Ziarul „Cuget Liber“ vă va prezenta structura fiecărui colegiu la Senat și Camera Deputaților.În acest fel, cetățenii cu drept de vot, vor afla cu exactitate candidații care intră în competiția electorală în colegiul din care fac parte.După ce, zilele trecute, a fost prezentată structura Colegiilor 1 și 2 Senat, astăzi, o vom pre-zenta pe cea a Colegiului 3 Senat.Potrivit distribuirii, Colegiul 3 Senat cuprinde Colegiile 6, 7 și 8 arondate Camerei Deputaților.Astfel, fac parte din Colegiul uninominal nr. 6 cei care locuiesc în cartierele IC Brătianu, Faleză Sud și localitățile Cumpăna, Agigea, Eforie, Techirghiol, Topraisar și Bărăganu.Din Colegiul uninominal nr. 7 fac parte cei care locuiesc în cartierele Km. 5, CET și IC Brătianu, precum și localitatea Valu lui Traian.Colegiul uninominal nr. 8 este arondat celor care locuiesc în cartierele ICIL, Coiciu, Salvare, Inel 2, Viile, Medeea, Km. 4-5 și Centru 1.Așadar, cei care locuiesc în Colegiul 3 Senat vor avea de ales ca senator dintre următorii candidați: Alexandru Mazăre (USL), Sali Negiat (PP-DD), Gheorghe Măndilă (ARD) și Ildiko Toldișan (UDMR).La Camera Deputaților, în Colegiul 6 candidează pentru funcția de deputat următorii: Eduard Martin (USL), Nicolae Șandru (PP-DD), Iustin Fabian Roman (ARD), Marius George Cojocaru (PER), Dănuț Chiparu (PRM) și Acs Șandor (UDMR).La Camera Deputaților, în Colegiul 7 candidează: Mircea Titus Dobre (USL), Mircea Stoian (PP-DD), Oana Maria Florea (ARD), Monica Gabriela Diancă (PER) și Petre Barabas (UDMR).La Camera Deputaților, în Colegiul 8 candidează: Manuela Mitrea (USL), George Popescu (PP-DD), Andrei Gheorghe (ARD), Andreea Lavinia Diacon (PER), Ștefan Pereanu (PRM) și Francisc Florin Bartock (UDMR).