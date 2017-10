Ce oaspeţi are prefectul astăzi

Ce oaspeți are prefectul astăzi

Prefectul județului Constanța, Eugen Bola, va primi, astăzi, vizita unei delegații din Statele Unite ale Americii alcătuită din Carole Berotte Joseph-rector al City University of New York - Bronx Community College, doamna Mona Momescu- profesor Catedra de limba română "Nicolae Iorga" la Universitatea Columbia New York și domnul Marian Pârjol - Consulul general al României la New York.În cadrul întâlnirii vor fi abordate următoarele subiecte: sistemul educațional românesc și american, prezentarea inițiativei de colaborare și a altor oportunități de strângere a relațiilor bilaterale. Vizita delegației universității CUNY are loc în contextul încheierii unui acord de colaborare cu Universitatea “Ovidius” Constanța.