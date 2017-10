Ce notă acordă fostul ministru Adrian Năstase actualului Guvern

Fostul prim-ministru Adrian Năstase, invitat la Antena 3, a notat cu 8 activitatea Guvernului Grindeanu, apreciind că ministerele funcționează "inegal", iar premierul nu are autoritate deplină deoarece "funcționează între mai multe puncte de putere", însă este evident că acesta începe să aibă o influență tot mai puternică."Cred că Sorin Grindeanu are o problemă legată de faptul că funcționează într-un sistem cu mai multe puncte de putere și de aici unele chestiuni care duc la anumite tensiuni. Este evident că un centru de putere se află la Cotroceni (...), apoi două centre de putere sunt la PSD, unul la partid și unul la Guvern", a declarat Adrian Năstase.El a mai adăugat că, pe lângă acestea, mai există și alte "subcentre" de putere la anumite ministere și servicii de informații, cum ar fi ale SRI, SIE, Armată, Justiție, SPP și chiar STS, iar, în opinia sa, premierul Grindeanu nu are, la ora actuală, "niciun fel de buton de apăsat pe serviciile de informații"."Eu aș da nota 8 Guvernului Grindeanu pentru că ministerele funcționează inegal și nu există o autoritate suficient de clară și se vede acest lucru. Separarea între președintele de partid și primul ministru duce la faptul că cei care trebuie să execute anumite decizii se uită în două direcții", a mai spus acesta.