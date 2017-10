Ce notă acordă Decebal Făgădău Municipiului Constanţa

Ce notă acordă Decebal Făgădău Municipiului Constanța

Printre altele, astăzi, după ședința Consiliului Local Municipal Constanța, viceprimarul cu atribuții de primar, Decebal Făgădău, a făcut referire și la mandatul său de interimar.„Am preluat atribuțiile de primar într-un moment nu tocmai de liniște. Sunt mândru de ce am realizat în acest an, chiar dacă nu sunt lucruri vizibile. Am normalizat relația cu cetățeanul și am avut întâlniri civice, cu societatea civilă, cu sindicaliștii. Am demarat o mulțime de proiecte, dar cel mai mult mă bucur că nu mai văd cozi. A început distribuirea tichetelor prin programul Respect și astfel nu mai avem cozi”, a spus Făgădău.În ceea ce privește o eventuală notă acordată municipiului Constanța față de felul cum arată, Decebal Făgădău a spus că ar acorda o notă cuprinsă între 8 și 9.