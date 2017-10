Ce liberali vor să candideze la Primăria Constanţa. Nume surpriză pe listă

Ce liberali vor să candideze la Primăria Constanța. Nume surpriză pe listă

Cu toate că, de la nivel central, se fac eforturi pentru ca noul PNL să funcționeze, la nivelul județului Constanța liderii nu reușesc încă să se „armonizeze”. O dovadă în acest sens constă în faptul că, deși a trecut ceva timp de la formarea noului PNL, cele două echipe continuă să organizeze diverse acțiuni cât și conferințe de presă separat. Chiar dacă ambele „tabere” se gândesc deja la potențialii candidați pentru alegerile locale de anul viitor și vorbesc despre îndepărtarea tandemului Mazăre-Constantinescu de la conducerea administrației județului Constanța, orgoliile liberalilor sunt mult prea mari pentru a face un pas înainte și a ieși public împreună.Așa se face că, după ce la sfârșitul săptămânii trecute, deputatul Gheorghe Dragomir împreună cu senatorul Puiu Hașotti au organizat o conferință de presă în care, printre altele, au vorbit despre sondajele interne ce vor desemna candidații la primării, dar și la Consiliul Județean Constanța, ieri a venit timpul ca cealaltă „aripă” a fostului PDL să organizeze o altă conferință de presă.Mai exact, senatorul Gigi Chiru, deputatul Dănuț Culețu și mai noul membru al PNL, deputatul Mihai Tararache, înscris recent în partid, au ieșit în fața presei.În cadrul întâlnirii, deputatul Mihai Tararache a explicat că s-a înscris în PNL deoarece acesta este singurul partid ce reprezintă o soluție viabilă la ce asigură PSD-ul.„Am venit cu inima deschisă în partid, am venit să construiesc. Nu a fost o decizie grea. Înainte de a face acest pas m-am consultat cu cetățenii, cu rudele, cu prietenii. Nu am venit singur. Împreună cu mine se vor mai înscrie în PNL aproximativ o mie de persoane”, a declarat Tararache.La rândul său, deputatul Dănuț Culețu a vorbit despre activitatea sa din Parlament și despre stadiul privind legea insolvenței persoanei fizice. Printre altele, el a spus că, la Comisia Juridică există o tergiversare din partea PSD.Revenind la proximele alegeri de anul viitor, co-președintele PNL Constanța, senatorul Gigi Chiru, a reiterat ceea ce a spus și Gheorghe Dragomir zilele trecute, respectiv că se vor face sondaje interne pentru desemnarea celor mai buni candidați.Cum pentru Primăria Constanța există deja mai mulți potențiali candidați din partea PNL, Gigi Chiru a precizat că se vor lua niște angajamente în sensul ca toți cei incluși în „lupta internă” să-l susțină pe cel care se va dovedi mai bine plasat în sondaje.„PNL are obligația să câștige tot ce se poate câștiga la Constanța. Recunosc că în organizația PNL Constanța există o competiție internă și vă confirm că este una serioasă. Chiar dacă nu reușim să ne armonizăm, noi gândim la fel. Această competiție internă va scoate la iveală cel mai bun candidat. Salut intenția Ramonei Mănescu de a candida pentru Primăria Constanța și de a fi inclusă în sondaj. În ceea ce privește Consiliul Județean, deputatul Gheorghe Dragomir este cea mai bună opțiune pe care PNL Constanța o are până acum”, a spus Gigi Chiru fără să precizeze nimic despre posibila candidatură vehiculată a lui Robert Boroianu, propunerea vechiului PNL pentru Primăria Constanța.În altă ordine de idei, co-președintele PNL Constanța senatorul Gigi Chiru a declarat că există mai mulți primari din județ care sunt de la PSD și care și-au exprimat intenția de a candida la alegerile de anul viitor din partea PNL. „Forțat” de jurnaliști să dea măcar un nume, Chiru a spus că unul dintre aceștia ar fi primarul orașului Ovidiu, George Scupra.Reamintim că, la sfârșitul săptămânii trecute, copreședintele Filialei Constanța a Partidului Național Liberal, deputatul Gheorghe Dragomir a declarat că la sfârșitul primăverii se va face primul sondaj pentru desemnarea candidaților la alegerile locale ce vor avea loc anul viitor.„Îi vom sprijini pe actualii primari liberali care vor mai vrea să candideze. La sfârșitul verii, vor fi stabiliți candidații”, a spus Dragomir.Pe de altă parte, reamintim că, în competiția internă a PNL pentru desemnarea candidatului la Primăria Constanța se află până acum, Gigi Chiru, Robert Boroianu și, posibil, europarlamentarul Ramona Mănescu.