Ce le-a scris preşedintele Băsescu parlamentarilor

Pai,e cel putin a treia oara cand domnul Basescu le scrie parlamentarilor sa adopte noul cod penal,iar pe ei ii do are in fata ... blocului !!! Vai de steaua ta,bai Basescule ...Caci cuvantul tau e vax-albina,iar eu nu mai inteleg care e de fapt rolul unui sef de stat: Acela de a comanda,si a fi ascultat sau acela de a fi muhaiaua unor besinosi care isi vad in politica doar interesele personale?! Basescule ... Vai de tine,vai de noi si vai de tarisoara asta distrusa !!! Trebuia sa fi ramas pe vapor,ca acolo te-ar fi respectat si ascultat macar ... delfinii !!!