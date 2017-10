Ce le-a promis Nicolae Matei membrilor AOR pentru a-l alege preşedinte

Ce le-a promis Nicolae Matei membrilor AOR pentru a-l alege președinte

Primarul localității Năvodari, Nicolae Matei, a ținut un discurs în fața edililor veniți din toată țara pentru a participa la întâlnirea membrilor Asociației Orașelor din România (AOR) care are loc în aceste momente la Complexul Dunărea din stațiunea Eforie Nord.După cum deja se știe, Matei candidează pentru funcția de președinte al AOR. El are doi contracandidați, primarul orașului Beclean din județul Bistrița-Năsăud, Nicolae Moldovan, și primarul localității Mizil din județul Prahova, Emil Proscan.„Îmi doresc să împărtășesc experiența politică și administrativă cu toți primarii. Promit că o să am răbdare să-i ascult atunci când vor avea anumite probleme și dacă este nevoie de vreun sfat voi face acest lucru. De asemenea, intenționez să deschidem un sediu în București care să ajute primarii atunci când aceștia ajung în capitală pentru a merge cu diverse probleme la ministere. Totodată, în caz că voi ajunge președintele AOR, edilii care sunt membrii ai asociației vor avea posibilitatea de a veni la mare, în tabăra de la Năvodari, atât ei cu familiile cât și cu grupuri de copii, având o reducere de 50 %”, a spus Nicolae Matei în discursul său.