Ce investiţii noi vor fi finalizate până la sfârşitul anului la Năvodari

Ce investiții noi vor fi finalizate până la sfârșitul anului la Năvodari

Așadar, se poate spune că nu a mai rămas mult timp până ce locuitorii din Năvodari se vor putea mândri cu cea mai mare piață de pește din țară. Pentru acest proiect, consilierii locali au stabilit ca termen de finalizare data de 15 septembrie 2016. Proiectul este deja pe terminate, iar la finalul lui, clădirea va adăposti o piață cu zece puncte interioare de desfacere, iar în exterior vor fi alte 16. Autoritățile locale vor astfel să impulsioneze piața de pește din Năvodari, iar locuitorii și turiștii să poată beneficia de produse piscicole proaspete. Investiția ar urma să transforme Năvodariul într-unul dintre cele mai mari puncte de desfacere a peștelui și produselor derivate din țară. Astfel, lanțurile hoteliere cu specific vor avea de unde să se aprovizioneze cu produse proaspete, fără să apeleze la importatori. Mai mult decât atât, piața ar urma să se adreseze în principal producătorilor, evitându-se intermediarii și astfel o mărire a prețurilor.Piața de pește are forma unei păstrugi, iar suprafața totală va fi de aproximativ 4.000 de metri pătrați. De asemenea, a fost realizată și o zonă de promenadă cu mobilier urban. Proiectul este realizat din fonduri europene și are o valoare totală de 1,5 milioane de euro.Un alt proiect care se apropie de faza finală este cel al Centrului de Afaceri, investiție care se construiește pe terenul actualei Tabere de Copii, pe o suprafață de 16.440 mp. Și pentru acest proiect, aleșii locali au votat proiectul de hotărâre și a fost stabilit ca termen de finalizare data de 1 noiembrie 2016.„Până la acest moment, pot spune că investiția este realizată în proporție de 85%, dar va fi gata până la sfârșitul anului”, a declarat viceprimarul orașului Năvodari, Florin Chelaru.Centrul de Afaceri va cuprinde zone dedicate birourilor, spații cu carac-er socio-cultural, unde vor avea loc expoziții, spectacole, conferințe și alte manifestări și activități publice. Complexul va fi format din trei corpuri de clădiri, care vor cuprinde 38 de spații de birouri pentru firme, un amfiteatru, săli de expoziție, săli de conferință, toate echipate și utilate cu aparatură modernă.Pe lângă alte beneficii, prin realizarea proiectului, se vor crea noi locuri de muncă. Astfel, minimum 154 de angajați vor ocupa locuri de muncă permanente în cadrul centrului. În plus, zona din fața centrului se va amenaja ca o platformă pavată care să poată găzdui evenimente în aer liber și alte manifestări exterioare ce necesită mulțimi de oameni. De asemenea, aleea principală ce străbate complexul este dotată cu mobilier urban specific și spații de odihnă, întreaga zonă fiind prevăzută cu sisteme moderne de iluminat public. Centrul va dispune și de o parcare cu peste 100 de locuri în partea vestică a clădirii.v v vȘi drumul Năvodari - Mamaia va fi terminat tot până la 1 noiembrie, în momentul de față, lucrarea fiind finalizată în procent de aproape 90%, rămânând să se mai finalizeze fântânile, parapetul, trotuarul, pistele de biciclete și pasarela din Tabără. În altă ordine de idei, aleșii au mai votat prelungirea termenelor pentru încă două proiecte aflate în diverse stadii de execuție, drumul Năvodari - Ovidiu și Aqua Park-ul urmând să fie terminate până la data de 31 decembrie 2018.