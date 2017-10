Ce interese are Partidul Poporului la Constanţa

2

Coexistenta sau confruntare?

Ceea ce surprinde placut la Partidul Poporului este natura sa neconfruntationala in raport cu alte partide de pe esechierul politic. Adversarul sau nu e alt partid ci multimea transpartinica a ciocoilor, care uneori migreaza de la unii la altii! Spaima acestor ciocoi de unele raspunderi genereaza deja acuzatia, din ce in ce mai larg mediatizata, ca Partidul Poporului ar fi "partidul prostimii". Dar cam astfel de injurii se debitau initial si despre PDL! Trebuie invatat de la PDL cum se atrag intelectualii sau macar simpatiile si tacerile lor intr-un partid. Insa cu precautiunea ca megaintelectualii au temperament dificil, au ceea ce poporul numeste pârtzaguri, iar gândirea lor e prea subtila pentru a fi pusa in practica, fapt care si explica de ce, in marile decizii, ca in pozitionarea recenta fata de monarhie, n-a contat filozoful Toader Paleologu, ci Secretarul general al PDL, Ioan Oltean, care i-a asimilat ontologic pe Regele Mihai și pe Regele Cioaba. Dealtfel, intelectualii publici, care au publicat carti, vor face nazuri sa se implice langa poporul care doar trebuia sa le cumpere si sa le citeasca. Iata de ce, Partidul Poporului, coexistând pasnic dar complementar cu PDL, trebuie sa profite de uriasa spartura creata intre invatamantul universitar si cel preuniversitar, adresându-se sutelor de mii de cadre didactice cu o Foaie De Parcurs Politic in care nici nu e nevoie de promisiuni greu de tinut privind salarizarea, ci e deja prea destul omeneste a le asigura profesorilor nostri dispretuiti restituirea acelei demnitati fara de care nici nu-si pot exercita meseria de educator.