Ce iniţiative legislative au candidaţii PP-DD Constanţa

in atentia tuturor,pt binele tuturor,pace,armonie peste tot,intre toti si toate :-)

buna ziua.numele meu este cornelia,sunt din constanta si sunt o iubitoare de animale.ca mine sunt multe persoane,adica pline de dragoste,intelegere,compasiune,sensibilitate,cu alte cuvinte, cu suflet si sunt sigura ca,de altfel ca si dvs .sunt sigura ca sunteti persoane indreptate catre ceilalti,catre ajutorare,catre solidaritate si altruism,pers care vor binele tuturor,pers care sunt capabile de a constientiza faptul ca daca peste tot in jur este bine si noua in plan individual nu are cum sa ne fie decat bine.sunteti fiinte carora le pasa de tot ceea ce exista,fiinte care stiu ca pt a merge bine totul este nevoie ca toti sa luam atitudine,sa facem ceva,sa contribuim la bunastarea noastra a tuturor.venim pe acest pamant pt a face ceva,de aceea Cel de Sus ne inzestreaza cu capacitati,aptitudini,sanatate si tot ce mai avem.de fapt si de drept venim aici,pe pamant sa invatam,sa evoluam,este practic o scoala iar in aceasta scoala invatam de fapt sa iubim,sa respectam tot ceea ce exista:semeni,plante,animale,intregul cer,stele,sori,intreg Universul.toti trebuie sa facem cate ceva,fiecare in functie de ceea ce poate,de ceea ce ii este dat sa faca.fiecare are un destin,fiecare are locul lui in sistemul numit Univers.pt ca Universul acesta in care noi traim este ca un sistem cu elemente,adica parti constitutive-noi,animalele,plantele,planetele,stelele,soarele si tot ceea ce mai exista si bineinteles cu o anumita structura si functionalitate.fiecare dintre noi isi ocupa locul lui in cadrul acestui sistem in functie de ceea ce este si ceea ce poate face,astfel ca pt ca intreg sistemul sa functioneze optim este necesar ca fiecare element sa functioneze optim,deci sa-si faca treaba.astfel ca toti avem indatoririle noastre si rostul nostru.toti trebuie sa luam atitudine si sa facem ceva si nu orice,ci ceea ce trebuie,ce este bine,corect,drept, totul cu dragoste,cu intelegere,cu calmitate,cu rabdare,cu blandete,cu pace,cu armonie si cu toata lumina din noi.ce inseamna a functiona optim intreg Universul?inseamna ca fiecare lucru si tot ce exista sa-si faca treaba,fiecare s a fie la locul lui si totul sa se desfasoare in liniste,pace si armonie si de fapt ceea ce trebuie sa se obtina si sa se mentina sunt pacea si armonia in intreg Universul.daca intregului Univers ii este bine,atunci si noua nu are cum sa ne fie decat bine,iar daca noua tuturor ne este bine si UNIVERSULUI ii este bine,iar pt a ne fi bine si noua si Universului ,trebuie ca fiecare dintre noi sa actioneze in armonie cu legile universale,adica cu dragoste,pace si respect fata de tot ceea ce exista:animale,semeni,plante,ape,munti,paduri,stele,sori...noi toti suntem parte din tot ceea ce exista,adica din Tatal Ceresc.El exista in tot si toate,astfel ca noi trebuie sa iubim si sa ne ingrijim de tot ceea ce exista.legile divine,legile universului pe care trebuie sa le respectam sunt cele care ne indruma la a iubi,a respecta tot ceea ce exista,la a ajuta, la a fi plini de compasiune,solidaritate si altruism,a lua atitudine,a contribui cu ceea ce poti,ce ai ,ce esti, la evolutie,la bunastarea tuturor,la mentinerea pacii,armoniei si luminii in lume si in intreg Universul,la a fi drept si corect,a fi intelegator,a rezolva ,...si totul ar fi asa cum trebuie daca am avea ca baza :"ce tie nu-ti place,altuia nu-i face!"si deci sa tratam tot ceea ce exista,asa cum am vrea ca noi sa fim tratati:cu dragoste,cu intelegere,cu respect,cu rabdare,cu blandete,cu calmitate si sa fim cu totii pasnici si in armonie.si mai ales sa ne manifestam pasnic fata de tot ceea ce exista,mai ales fata de animalute,care sunt suflete ca si noi,sunt fiinte cu simturi care au dreptul la o viata normala,libera,in siguranta,cu dragoste,cu liniste si pace...trebuie sa ajungem cu totii sa constientizam ca animalutele sunt suflete ca si noi,ceea ce exista in noi,exista si in acestea,simt ca si noi totul la aceeasi intensitate si vor sa fie iubite si ele,intelese,respectate si ajutate si mai ales lasate sa traiasca,sa fie lasate in pace,ba chiar ajutate.animalutele au si ele rolul lor,rostul lor si locul lor. si au cu totul un alt rost decat cel pe care i l-a atribuit omul.animalele sunt fiinte sensibile,blande si inocente,pure si curate astfel ca noi trebuie sa le iubim,sa le ingrijim,sa le protejam,sa respectam divinul din ele.asa cum bine stim cu totii ca cel mai bun prieten si loial al omului este catelul,tot astfel poate fi si un porcusor,un mielut,o gainusa,o ratusca,o vacuta ...noi am evoluat si trebuie sa aratam acest lucru,am atins un nivel inalt al constiintei si trebuie sa ne comportam conform nivelului la care am ajuns si anume sa ne manifestam pasnic,cu dragoste,grija si respect fata de tot ceea ce exista,mai ales fata de animalute.Mahatma Gandhi spunea:"Maretia unei natiuni si progresul ei moral reies din felul in care aceasta isi trateaza animalele!".Pitagora spunea:"Animalele impart cu noi privilegiul de a avea suflet!".George Bernard Show spunea:"Animalele sunt prietenele mele,iar eu imi respect prietenii!"Cesar Chavez spunea:"Doar in momentul in care am ajuns sa ne desfasuram pasnic intreaga viata,vom fi invatat sa traim bine unii cu altii!"cu alte cuvinte doar in momentul in care ne manifestam pasnic fata de tot ceea ce exista si intre noi,doar atunci ne va fi bine tuturor.astfel ca haideti sa ne iubim,sa ne respectam,sa ne ajutam,sa ne acceptam,sa ne indrumam spre calea binelui,a pacii,a armoniei,a luminii unii pe altii si cu totii sa iubim,sa respectam,sa ajutam,sa protejam,sa ingrijim tot ceea ce exista si astfel sa ne fie bine tuturor si bineinteles intregului Univers.haideti sa fim solidari,altruisti si plini de dragoste,intelegere,compasiune si respect fata de tot ceea ce exista,mai ales fata de animalute.sa empatizam cu tot ceea ce exista,iar calea cea dreapta si corecta de urmat este calea VEGETARIANISMULUI.este momentul in care omul trebuie sa se reorienteze in ceea ce priveste hrana sa,este momentul in care trebuie sa se hraneasca cat mai putin fizic,si in aceasta privinta s-o faca cu vegetale,astfel se manifesta pasnic fata de toate fiintele,toate sufletele, si cu cat mai multa hrana spirituala:cu dragoste,cu pace,cu lumina ,obtinute prin faptele de bine,de ajutorare,de solidaritate,altruism si respect fata de toti si toate.asa ca haideti sa ajutam tot ceea ce exista:semenii,animalele,plantele,stelele,soarele,intregul Univers ,sa plantam cat mai mult:flori,copaci,diverse plante,sa ridicam livezi,paduri,sa reimprospatam aerul,sa protejam si sa ingrijim cum stim mai bine natura,sa avem grija unde si cum aruncam gunoiul,pe unde calcam si sa avem cat mai multe spatii verzi,sa folosim cat mai multe surse de energie si orice alte lucruri ecologice,eco,sa ajutam animalutele,sa facem ceva pt ele,sa colaboram cu totii,sa gasim solutii si sa le respectam drepturile,s adam legi care sa le protejeze si sa ne asiguram ca acestea se aplica,se respecta.haideti sa desteptam oamenii,si sa-i educam pe toti in acest spirit al dreptatii,al cinstei si corectitudinii si mai ales al dragostei si respectului fata de tot ceea ce exista.sa-i desteptam pe oamenii actuali si sa-i educam pe copiii de azi ,cetatenii de maine in acest spirit al dragostei si respectului fata de tot ceea ce exista,al pacii,al armoniei,al luminii.sa punem accent in scoli pe o astfel de educatie si astfel scolile sa dea adevarati oameni,adevarate,reale valori si sa promovam si prin mass media si peste tot adevaratele valori.haideti sa devenim cu totii adevarate valori dandu-ne interesul de a face ceva, a face ceea ce este bine,drept,corect si benefic pt toti si toate si mai ales sa fim cu totii uniti,sa ne unim cu totii in a face,in ajutorare,in pace,in armonie.pace,intelegere,intelepciune,atitudine,armonie si lumina sa avem cu totii si astfel in intreg Universul sa fie liniste,pace,armonie si lumina. :-)