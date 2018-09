Ce inițiative legislative a depus deputatul Bogdan Huțucă pentru această sesiune parlamentară

Noua sesiune parlamentară va aduce în dezbatere și spre aprobare în Camera Deputaților mai multe proiecte inițiate de președintele Filialei Constanța a Partidului Național Liberal, deputatul Bogdan Huțucă.Cea mai importantă inițiativă, lansată împreună cu deputatul Robert Boroianu, se referă la desființarea taxei de pod de la Fetești și Giurgeni. „Taxa de trecere peste aceste poduri a fost introdusă din rațiuni pur financiare, dar suntem în prezența unei duble impuneri, atât timp cât utilizatorii drumurilor publice din România plătesc rovinieta, care reprezintă o taxă pentru utilizarea drumurilor și podurilor amplasate pe drumurile naționale și autostrăzile din România. În statele traversate de Dunăre (Serbia, Ungaria, Austria), nu există taxe similare pentru trecerea podurilor peste Dunăre. De asemenea, această taxă este discriminatorie pentru locuitorii Dobrogei, puternic afectați fiind și agenții economici din aceste zone”, susține deputatul Bogdan Huțucă.O altă propunere legislativă foarte importantă se referă la modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, în sensul ca 100% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat să rămână la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Aceste modificări vin ca o măsură compensatorie pentru golul lăsat de Guvern în vistieriile consiliilor locale.De asemenea, va ajunge la vot în Camera Deputaților și propunerea legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare care prevede acordarea în beneficiul contribuabililor persoane juridice a unor stimulente la plata impozitului pe profit, anterior exigibilității obligației de plată a impozitului datorat, în scopul asigurării plății voluntare a acestuia.O altă propunere vizează compensarea plății salariilor și a veniturilor asimilate acestora pentru zilele de sărbători legale, declarate prin lege ca zile libere (costurile se deduc din obligațiile fiscale datorate).Totodată, deputatul Bogdan Huțucă va mai aduce în dezbatere propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Mai exact, aceasta prevede scutirea de la plata impozitului pe venit a contribuțiilor sociale datorate de angajator, a contribuțiilor sociale de sănătate, a contribuțiilor de asigurări de șomaj, accidente de muncă și boli profesionale, aferente veniturilor salariale realizate în contul primelor 32 de ore suplimentare de muncă/lună, cu excepția veniturilor salariale sau asimilate acestora pentru personalul plătit integral sau parțial din fonduri publice.O altă propunere pe care o are în vedere parlamentarul constănțean face referire la Legea societăților comerciale. Concret, aceasta prevede modificarea și completarea Legii societăților comerciale nr.31/1990, în vederea facilitării procedurilor, a condițiilor de înregistrare a sediului social și a eliminării restricției pentru persoanele fizice și juridice de a nu fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată, fapt care ar avea drept efect creșterea numărului societăților și a inițiativelor antreprenoriale. Tot la această lege se are în vedere acordarea posibilității acționarilor de a se retrage dintr-o societate pe acțiuni, pentru motive temeinice, în temeiul unei hotărâri a tribunalului.În plus, alte propuneri ale deputatului Huțucă vizează relaxarea condițiilor de angajare a cetățenilor străini, dar și scutirea de impozit pe clădiri pentru cabinetele de medicină de familie.„Acestea sunt o parte din proiectele pe care le-am inițiat în calitate de deputat de Constanța și care așteaptă să intre la vot în Camera Deputaților în actuala sesiune parlamentară. Sunt inițiative, în principal, din domeniul fiscal, ce pot schimba în bine viața românilor și pot oferi o mai mare predictibilitate și un real sprijin mediului de afaceri din România. De asemenea, împreună cu toți colegii liberali din Parlament luptăm să îndreptăm atât cât se poate din măsurile și deciziile dezastruoase ale majorității PSD-ALDE, care au creat instabilitate și nesiguranță în mediul privat și au lovit puternic în veniturile autorităților locale”, a adăugat deputatul PNL Bogdan Huțucă.