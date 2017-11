Ce impozite şi taxe pregăteşte Primăria Constanţa pentru anul viitor

Ce impozite și taxe pregătește Primăria Constanța pentru anul viitor

Primăria Constanța a făcut public proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. Astfel, autoritățile locale propun menținerea impozitelor pe clădiri și terenuri, însă cresc considerabil taxa de salubrizare și taxa de concesionare locuri de veci.Potrivit documentului propus spre consultare, taxa de salubrizare se majorează de la 3 lei pe lună de persoană, cât am plătit pentru 2017, la 7 lei pe lună de persoană. Taxa este datorată numai de persoane fizice, locuitori ai municipiului Constanța. Firmele care își desfășoară activitatea permanentă sau temporară pe teritoriul municipiului nu plătesc taxa de salubrizare, dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializați pentru ridicarea, transportul, depozitarea și neutralizarea deșeurilor produse, precum și să contracteze și să efectueze acțiunile necesare de dezinsecție și deratizare a sediilor și punctelor de lucru ori de câte ori este necesar.Taxa de salubrizare se plătește în două rate egale, prima până la 31 martie 2018, inclusiv, iar cea de-a doua până la 30 sep-tembrie inclusiv. Taxa de salubrizare de până la 50 de lei inclusiv se plătește integral până la primul termen de plată. Dacă nu achitați până expiră termenele riscați să vi se calculeze majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracție de lună.Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare veteranii de război, văduvele de război și văduvele necăsătorite ale veteranilor de război, precum și beneficiarii Decretului nr. 118/1990, dar și persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul întâi de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul întâi de invaliditate.Mai mulți bani pentru locurile de veciÎn ce privește taxa de concesionare locuri de veci, constănțenii vor plăti pentru anul următor de două ori mai mult decât până acum. Astfel, pentru 2018, taxa va fi de 5 lei metrul pătrat pe an, față de 2,4 lei metrul pătrat pe an, cât a fost în 2017.Taxa de concesionare locuri de veci este instituită ca taxă locală, fiind utilizată pentru asigurarea întreținerii și modernizării cimitirelor situate în municipiul Constanța. Taxa va fi achitată de către beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci din cimitirele Anadalchioi, Central, Palas, Palazu Mare și Viile Noi.Termenul de achitare a taxei de concesionare a locurilor de veci este de 31 martie 2018. Pentru neplata la termenul scadent al obligației fiscale, se datorează după acest termen majorări de întârziere de 1% calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună. Sunt scutiți de plata taxei contribuabilii veterani de război, persoanele fizice persecutate din motive politice, prizonieri ori deportați. Taxa pentru avizul de construcție funerară rămâne tot 15 lei, ca și anul trecut.De asemenea, rămân neschimbate taxele pentru Starea Civilă. Astfel, taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică și sărbătorile legale) va fi, și în 2018, de 350 de lei, taxa pentru oficierea căsătoriei în alt loc decât sediul Serviciului de Stare Civilă rămâne de 1.500 de lei, iar taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este 500 de lei.Proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 poate fi consultat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, www.primaria-constanta.ro, și la sediul acesteia, pe bulevardul Tomis nr. 51, sau pe site-ul Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța, www.spit-ct.ro, sau la sediile acestuia.