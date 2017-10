Ce îi nemulţumeşte pe consilierii PDL din Medgidia

2

Asa primar asa votanti?

Asa primar,asa buget . Daca primarul ar fi capabil si bugetul ar fi pe masura. Ma gandesc ,oare noi chiar meritam sa fim asa injositi de acest primar ? Si imi dau seama ca daca nu meritam asta nu l-am fi avut si cine este vinovat? Noi, pentru ca l-am votat ! Sper sa ne fie invatatura de minte si sa nu repetam greseala pe care am facut-o in 2008. Pentru ca a doua oara nu ar mai fi greseala ci... prostie .Nu as vrea sa cred ca suntem prosti.