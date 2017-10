CE ÎI AŞTEAPTĂ PE CONSTĂNŢENI ÎN 2015 / VEŞTI BUNE ŞI VEŞTI PROASTE

9

AJUTOR SOCIAL

DE CE ? PRIMARIA CONSTANTA ..ADICA NOI CONSTANTENII K, DE LA NOI VIN BANII PRIN IMPOZITE SI TAXE PLATITE ..DA AJUTOARE SOCIALE SI AJUTOARE DE INCALZIRE ..LA TOATA LUMEA SMECHERA CUM ZIC EI ..ADICA ...CEI CARE VAND TIGARI ..MAI FRATILOR ESTE UN FENOMEN IN CONSTANTA LA SCARA PLANETARA ..TOATE PIETELE DIN ORAS COLCAIE DE INDIVIZI AGRESIVI ...VAND DE RUP TIGARI ..LA GARA NUMAI SPUN ..ASCUND TIGARILE LA CEI CU CHIOSCURI DE LEGUME FRCTE DACA E CONTROIL CEVA ..SUNT MANA IN MANA ..POLITIA AM VAZUT ..NU LE FACE NIMIC SUNT MANA IN MANA ..DE CE ? TREBUIE K, DIN BANII MEI SA INTRETIN PE ACESTI INDIVIZI CARE NU AU MUNCIT NICI O ZI ...DE VINA ESTE PRIMARIA IN FRNTE K, MAZARE SI ..CJ IN FRUNTE K, N CONSTANTINESCU ..SA NU VINA SI SA SPUNA K, NU STIA DE ACEST FENOMEN ...SI MAI E CEVA EI CIRCULA K, MIJ DE TRANSPORT IN COMUN F SA AIBA BILET DE ZECI DE ANI DE ZILE ..DACA AM LUAT ATITUDINE ..AM FOST UMILIT SI BATJOCORIT ..