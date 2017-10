Ce idee are ministrul Stanoevici pentru repatrierea decedaţilor din străinătate

Ce idee are ministrul Stanoevici pentru repatrierea decedaților din străinătate

Ministrul delegat Bogdan Stanoevici îi îndeamnă pe românii de pretutindeni să se gândească pe perioada vacanței la ideea de a da câte un euro pe an în vederea înființării unui fond de rezervă care să fie folosit pentru repatrierea decedaților sau pentru situații de urgență.„Când s-a construit Atheneul Român, fiecare cetățean a dat câte un leu pentru finanțarea construcției. Și astăzi avem o perlă arhitectonică de care suntem mândri. Dragii mei români de pretutindeni, vă dau o temă de gândire pe perioada vacanței: dacă fiecare român din străinătate ar depune 1 Euro pe an (doar un an) într-un cont special, s-ar putea crea un fond de rezervă din care s-ar putea folosi diverse sume pentru plățile necesare repatrierii decedaților sau pentru situații de urgență”, a transmis ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, Bogdan Stanoevici.Ministrul le explică românilor de pretutindeni că, dacă ar face un calcul simplu, ar vedea că acest cont special „se va putea autoalimenta din dobânda anuală”.