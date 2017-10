Ce i s-ar putea întâmpla senatorului Gigi Chiru după modificările aduse Statutului PNL

Biroul Permanent Național al PNL a decis, astăzi, o serie de modificări la Statut, din perspectiva integrității.„În cazul în care, împotriva unui membru al PNL, este dispusă o măsură preventivă, și aici este cazul arestului preventiv, fie efectiv sau la domiciliu, în acest caz, persoana respectivă este suspendată din funcția pe care o deține în PNL”, a anunțat Gorghiu.Ea a mai arătat că o altă modificare prevede ca atunci când membrul PNL este trimis în judecată, este suspendat din funcția deținută în partid.Pentru situația în care reprezentantul PNL este condamnat în primă instanță, Alina Gorghiu a afirmat că s-a lărgit sfera infracțiunilor săvârșite cu intenție, de la faptele pentru corupție, la toate faptele săvârșite cu intenție. În acest caz, persoanei respective îi este suspendată calitatea de membru al PNL. O altă prevedere nouă este ca, în cazul condamnării definitive a persoanei respective, aceasta să își piardă calitatea de membru al partidului și va fi radiată.Contactat telefonic, senatorul Gigi Chiru a spus că este de acord cu modificările aduse la Statut, motiv pentru care a și votat favorabil.„Am fost prezent la ședința Biroului Politic Național. Am votat pentru aceste modificări pentru că mi se pare normal să existe un cod etic după care politicienii să se ghideze. Încă nu pot să spun dacă mă vor afecta aceste sancțiuni interne, prioritatea mea este să-mi rezolv problemele cu Justiția. Am spus că sunt nevinovat și am încredere că Justiția va face dreptate. Desigur, în caz că se va considera necesar să fiu suspendat din partid, așa va fi, după care îmi voi demonstra nevinovăția iar interdicția va fi ridicată ulterior”, a spus senatorul Gigi Chiru pentru „Cuget Liber”.