Ce face primarul Delicoti cu şapte milioane de euro

Ce face primarul Delicoti cu șapte milioane de euro

Locuitorii comunei Poarta Albă își vor vedea visul cu ochii după ce primarul localității Vasile Delicoti a reușit semnarea unui contract cu RAJA. Pe baza acestuia va fi reabilitată stația de epurare, rețeaua de apă iar canalizarea va fi extinsă în toată comuna. Actul s-a semnat cu Asocierea Passavant Roedieger GmbH – SC Geomarco Construct SRL – SC Grup Romet SA și are ca termen de finalizare luna iulie 2013.„În comuna Poarta Albă funcționa un sistem de canalizare din anul 1950, iar cel de epurare era din 1970. Tehnologia era foarte învechită. În plus, la noi în localitate se deversau și apele uzate de la Valu lui Traian și Murfatlar. În zonă era un miros insuportabil care va dispărea după ce se va face noua investiție. Noua stație va continua să deservească, în sensul preluării apelor uzate, localitățile Poarta Albă, Murfatlar și Valu lui Traian. Pe lângă rețeaua de canalizare, vom avea și stație de epurare și astfel vom rezolva problemele de mediu. Un câștig pentru comunitatea noastră este și extinderea zonei de locuințe spre stația de epurare, fără a ne mai teme de miros”, a declarat primarul Vasile Delicoti.În ceea ce privește extinderea zonei de locuințe, primarul a menționat că intenționează ca în „Zona D” să construiască mai multe blocuri ANL.„Nu aș fi putut construi acolo din cauza mirosului foarte urât. Acum, că această problemă va fi rezolvată cu noul sistem, după finalizare ne vom putea apuca și de construit locuințe. În acea zonă administrația din Poarta Albă intenționează să construiască blocuri ANL, dar după terminarea acestei lucrări importante pentru comuna noastră”, a mai spus Delicoti.El a mai precizat că noua investiție privind stația de epurare trebuie să înceapă în termen de 14 zile de la semnarea contractului iar termenul de execuție este de 20 de luni, după care sistemul trebuie pus în funcțiune în termen de 12 luni. Proiectul care va fi aplicat în localitatea Poarta Albă are o valoare de șapte milioane de euro iar banii provin din fonduri europene atrase de reprezentanții RAJA.„În urma semnării, RAJA Constanța a intrat în linie dreaptă în ceea ce privește derularea per total a 15 contracte (în valoare de 513,86 milioane lei) din cadrul Programului POS Mediu. La ora actuală, alte șapte contracte de achiziție publică de lucrări în valoare de aproape 300 milioane lei sunt lansate pe SEAP, toate fiind trecute de etapa de deschidere a ofertelor și aflate în faza de evaluare, urmând ca în perioada imediat următoare să semnăm contractele și să demarăm lucrările. Tot în viitorul apropiat, 22 de proceduri de achiziție publică - licitație publică deschisă internațională, în valoare de 342,34 milioane de lei, vor fi lansate pe SEAP pentru atribuirea contractelor de lucrări rămase în Programul POS Mediu”, a precizat directorul RAJA Constanța Felix Stroe.