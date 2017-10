Ce face Maria Stavrositu după ce a pierdut alegerile de duminică

5

Dna Stavrositu a cazut victima propriei sale atitudini fata de Chiru si acolitii acestuia.Desi a avut motive si dovezi suficiente,nu a vrut sa foloseasca aceleasi metode necolegiale si ostile impotriva acestora.Nu a fost exigenta cu membrii Biroului municipal,nulitati notorii,nu i-a tras la raspundere si voit sau nu,s-a lasat influentata de o gasca de lingusitori care veneau la sedinte doar ca sa se afle in treaba.Nu a stiut sa foloseasca si n-a acordat incredere celor care au vrut sa faca treaba,ca dl Ciuca de ex.Desi avea argumente solide,bazate pe fapte,nu a luptat deschis cu cei de la judet care au sabotat permanent organizatia municipala,asa cum au procedat Chiru,Constantin,Chirila si ceilalti pseudo-pedelisti.Dna Stavrositu nu a vrut sa puna la treaba organizatiile interne,acceptand ca in fruntea acestora sa fie '' alese " persoane care veneau la sediul organizatiei doar in vizita.Un politician trebuie sa fie agresiv atunci cand are colegi de talia celor pomeniti mai sus si sa aplice ideile lui Machiaveli..Chirila n-a avut onoarea de a refuza interimatul la functia de presedinte al organizatiei municipale.S-a lacomit si a lovit in colega sa.Pentru politica romaneasca,alegerea lui Chiru si altora de teapa lui in Parlament si eliminarea unora ca dna Stavrositu,este o mare pierdere.Dna Stavrositu are puterea sa treaca si peste acest moment dureros.Stie sa lupte,are pregatirea necesara.Sa nu se lase doborata de atacurile murdare ale unora si sa tina cont de vorbele poetului: "La fel si-n viata...Uneori - Daca te urci sau te cobori - Cu-aceeasi ura te privesc ai tai,C-asa suntem cu totii-Oamnei rai !...Si-oricare-ar fi cel care urca-Dusmani sau prieteni-Toti il spurca...Iar cand,intamplator coboara,Toti il omoara !.. Mirela are dreptate.