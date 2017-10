Ce face deputatul Mihai Tararache la comisia pentru industrii şi servicii

Ce face deputatul Mihai Tararache la comisia pentru industrii și servicii

Deputatul Mihai Tararache participă, în aceste momente, la ședința Comisiei pentru industrii și servicii, printre proiectele aflate pe ordinea de zi fiind și proiectul de lege care interzice achiziționarea de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase provenite din infrastructura feroviară, energetică și rutieră.„Am propus, în cadrul comisiei, ca in proiectul legislativ să fie introdusă, pe lângă sancțiunea pecuniară aplicată operatorilor economici, componența penală pentru că, până la urmă, ei sunt complici la furtul pe care-l practică zi de zi „conaționali” de-ai noștri, producând pagube imense infrastructurii, făcându-ne viața mai grea și punându-ne, prin faptele lor, chiar viața în pericol. Nu mai putem tolera la nesfârșit acest fenomen și avem obligația să prevenim și să eradicăm de la rădăcină tot acest sistem. Cine este complice în acest sistem trebuie să plătească. Exemple ar fi multe, de la faptul că ne trezim fără curent în casă pentru că niște „domni binevoitori” au furat cablul și echipamentele electrice, ne trezim fără semnal tv și internet pentru ca „domni” din aceeași categorie „muncesc” în folosul comunității”, a spus Mihai Tararache.El a precizat că, pe lângă acestea, cel mai puternic exemplu este rețeaua de cale ferată dintre București și Constanța.„Dacă acum mulți ani o călătorie cu trenul dura două ore, acum, după investiții de sute de milioane de euro, din banii noștri, care au fost realizate de-a lungul a câțiva ani, faci trei ore cu trenul până la mare. Suntem ca-n filmele cu proști, cauza principală fiind, care credeți, furturile de metale din infrastructura feroviară. Dacă acești „cetățeni” nu ar avea cui să vândă ce fură, nu cred ca ar face-o pentru a manca fierul. Deci, răspunderea, și ea trebuie să fie musai și penală, pentru că, altfel nu are eficiență, este obligatoriu să fie de ambele parți”, a mai spus deputatul Mihai Tararache.