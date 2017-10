Ce efecte "perverse" a văzut deputatul Florin Gheorghe la proiectul de regionalizare

1

corect

ASTA E SINGURA SOLUTIE REZONABILA, IN DOMENIU.... e BINE CA (UNEORI), CELE PROPUSE DE COMENTATORI PE INTERNET, SUNT PRELUATE DE POLITICIENI. POATE CA GUVERNUL VA INTELEGE ACEST ADEVAR EXTREM DE SIMPLU IN EFORTURILE LUI DE A IMPARTI ROMANIA IN REGIUNI... FELICITARI PTR. PDL SI FLORIN GH. (Dar de ce se opuneau la regionalizare cand erau in opozitie si acum o promoveaza? ceva demagogie, cumva?)