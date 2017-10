Ce discută Traian Băsescu la o cafea

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ce discută Traian Băsescu la o cafea? Nici vorbă de vizitele nocturne ale Elenei Udrea la Cotroceni sau despre ultimele declarații ale premierului Tăriceanu. Nici măcar despre relația dintre Elena Băsescu și Andrei Hrebenciuc. Nici chiar despre poveștile marinărești din vremea călătoriilor la Anvers. Dacă ar fi să-l credem pe primarul Sibiului, Klaus Johannis, cel care a avut ocazia să discute până acum de cinci ori la o cafea cu președintele Traian Băsescu, acesta abordează cu asemenea ocazii subiecte mult mai generale, relatează Antena 3. „Nu am discutat niciodată cu președintele Traian Băsescu teme sensibile în timpul întâlnirilor pe care le-am avut la o cafea. Am discutat doar așa, în general, despre politică, vreme, capitala europeană", a declarat primarul Sibiului. Acesta a ținut să precizeze că subiectele politice discutate nu au avut nicio legătură cu evenimentele la zi. „Nu am discutat despre premierul Tăriceanu cu președintele Traian Băsescu. Este o temă sensibilă pe care am evitat-o amândoi", a mai spus Klaus Johannis. Dând exemplul ultimei vizite a președintelui la Sibiu, primarul a spus că discuția de la cafenea s-a axat mai mult pe tema pensiilor private. Concluzia celor doi nu a fost una prea optimistă: „Am ajuns la concluzia că suntem puțin prea bătrâni pentru a mai intra cu succes într-un sistem de pensii private, dar pentru oamenii tineri cred că este în regulă. Mai mult, președintele Traian Băsescu a spus că, în opinia lui, sistemul de pensii private va avea re-zultate abia peste 20 de ani", povestește Klaus Johannis.