Ce critici aduce preşedintele Băsescu la adresa PDL

Ce critici aduce președintele Băsescu la adresa PDL

Președintele Traian Băsescu a fost prezent, ieri dimineață, la Școala de Vară a tinerilor din PDL, unde a susținut un discurs ce a durat mai bine de două ore. Traian Băsescu le-a vorbit tinerilor pedeliști despre măsurile pe care actuala guvernare trebuie să le aibă în vedere pentru stabilizarea economiei, despre principalele puncte de potențial pe care România le are și care necesită exploatare, dar a și adus critici și sfaturi la adresa Partidului Democrat Liberal. Președintele a afirmat că schimbarea din partid trebuie să fie una de abordare, și nu doar de culoare, pentru că astfel „nu păcălesc pe nimeni”, subliniind și necesitatea promovării oamenilor fără „schelete” în dulap. „Dincolo de a vă revopsi, de a vă rebrandui, cel mai puternic argument este ce le propuneți românilor. Eu nu cred că o simplă rebrandurire face ca oamenii să spună «a, nu mai e PDL, sunt alții». Nu păcăliți pe nimeni, dar ar fi un lucru extraordinar un PDL care spune cu curaj oamenilor ce urmează. Dacă ați putea să numiți mai puțini oameni despre care nu se știe de unde vin, dar, când le deschizi dulapul, le cade vraful de schelete din el, ar fi iarăși un lucru bunișor”, a continuat președintele. Traian Băsescu a sfătuit membrii PDL să abordeze alegerile din 2012 cu sinceritate față de alegători, care „nu mai sunt manipulați cu ușurință” de televiziuni, precum au fost la începutul crizei. De asemenea, președintele a menționat că PDL nu mai are nevoie de o locomotivă pentru că partidele nu vor mai câștiga alegerile fiind tractate de o persoană și că „locomotiva alegerilor din 2012 sunt ideile corecte”. Traian Băsescu a mai spus că partidul are nevoie de „un suflu nou” și de o schimbare puternică de garnitură pentru alegerile din 2012, cerând astfel vechilor lideri ai PDL să înțeleagă acest lucru și să aibă forța să impună schimbările. „Tot aud conducerea partidului tânguindu-se că nu mai are o locomotivă. Locomotiva alegerilor din 2012 sunt ideile corecte, bine explicate și bine susținute. Dacă voi credeți sau dacă PDL crede că i-ar trebui un altfel de Băsescu să-l tragă, se înșeală. Nimeni nu va mai câștiga în România cu locomotivă-persoană, pentru că a trecut vremea și românii au început să înțeleagă că nu există om providențial, ci există idei credibile care pot fi puse în aplicare sau demagogie politică ce poate fi pusă în aplicare, după care împinge țara în colaps. Eu le cer tot lor (n.r. - veteranilor din PDL) să aibă forța să mai facă o dată schimbarea în garnitura de vârf a partidului, chiar dacă ultimul congres a însemnat o primenire puternică la vârf, dar trebuie să continue această primenire la apropiatele alegeri”, a opinat șeful statului.Președintele a criticat PDL pentru că generează unele „tergiversări păguboase pentru România”, precum proiectul de la Roșia Montană, tranzacționarea certificatelor verzi sau clarificarea situației datoriilor Rompetrol. „Nu profit că sunt aici membri ai Cabinetului și primul ministru, dar vă spun vouă lucruri care mă nemulțumesc. Tergiversările! Tergiversările ascund un soi de lipsă de curaj în a lua deciziile. Așa s-a amânat utilizarea certificatelor verzi. Discuțiile în subteran sau în spatele ușilor închise au fost mult mai multe, dar lipsa de curaj a făcut ca decizia să fie tergiversată atât de mult, încât România a ajuns să fie suspendată de la tranzacționarea certificatelor. Vreau să știți că partidul dumneavoastră generează astfel de tergiversare păguboasă pentru România”, le-a spus președintele tinerilor democrat-liberali. Referitor la măsurile luate de actuala Guvernare pentru reducerea deficitului bugetar, președintele a menționat că austeritatea va trebui să devină „un mod de viață” de acum înainte, atât în Europa, cât și în România, deoarece nu se va mai putea trăi pe bani împrumutați. „Vorbim de austeritate și tot spunem că s-au luat temporar măsuri de austeritate. Vreau să înțelegeți un lucru: austeritatea în Europa, ca și în România, trebuie să devină un mod de viață. Nimeni nu mai poate trăi pe bani pe care îi împrumută pentru a genera prosperitate azi, pentru că au înțeles și cetățenii că, trăind din bani împrumutați, mai devreme sau mai târziu, tot ei plătesc factura!”, a spus șeful statului. Băsescu a explicat că, de acum încolo, nu va mai putea funcționa decât responsabilitatea în ceea ce privește utilizarea banilor publici, dar a dat tinerilor din PDL un mesaj „optimist”, că România, comparativ cu alte țări, se află într-o situație mai bună, având o datorie publică redusă.