Ce crede ministrul Muncii despre Victor Ponta

Ministrul Muncii, Sebastian Lăzăroiu, spune că Victor Ponta „își va rupe dinții în Marian Vanghelie”, care are capacitatea să-l dea jos, dacă vrea, pe actualul lider PSD. Cât despre Crin Antonescu, fostul consilier prezidențial spune că e „un copil bătrân al politicii”.Lăzăroiu a fost întrebat dacă are ceva personal cu Ponta, de vreme ce îl atacă des pe șeful PSD. „Nu e absolut nimic personal. Eu am avut speranțe mari când a venit Ponta la conducerea PSD. Știam că, în principal, a fost sprijinit de o coaliție a baronilor. Dar sperăm că e suficient de rebel încât să scape de lanțuri. Numai că lanțurile sunt comode pentru oameni slabi, ca Ponta. Câinele stă toată viața în lanț, dacă îi dai de mâncare. Ponta nu vrea puterea reală în partid, vrea doar confort și iluzia că el conduce. Vrea să apară la televizor și să scrie pe burtieră președintele PSD”, a declarat fostul consilier prezidențial.Lăzăroiu crede că Ponta își va rupe dinții în Vanghelie. „Doar dintr-o ambiție personală vrea să îl detroneze pe Vanghelie. Dar Vanghelie e o nucă prea tare pentru Năstase și Iliescu, cei care l-au sfătuit pe Ponta să scape de el. Ponta își va rupe dinții în Vanghelie. Dacă Vanghelie își încordează mușchii, convoacă mâine congres extraordinar și îl schimbă pe Ponta. Bănuiesc că îl mai lasă să se joace o vreme. E o plăcere să îl vezi pe Ponta când se înfoaie. Vanghelie s-a mai rafinat și el. Știe când să dea lovituri decisive”, a mai afirmat ministrul.