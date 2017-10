Ce crede Elena Udrea despre "Mişcarea Populară"

Ce crede Elena Udrea despre "Mișcarea Populară"

Ministrul Dezvoltării, Elena Udrea, spune că „Mișcarea Populară” va fi un proiect viabil dacă se constituie ca o alianță electorală, opinând că este nevoie de un obiectiv politic mult mai ambițios, precum modernizarea cu adevărat a statului. Elena Udrea a fost întrebată de jurnaliști dacă „Mișcarea Populară” i se pare un proiect viabil. „Depinde ce înseamnă Mișcarea Populară, am auzit tot felul de variante, trebuie văzut exact la ce se referă, ce fel de proiect este acesta. Dacă este un proiect care să adune sub o umbrelă pe toți aceia care au demonstrat până acum și vor să se implice în moderni-zarea cu adevărat a statului, atunci poate fi un proiect viabil. Dacă este doar un proiect electoral, nu cred”, a răspuns ea. Președintele Traian Băsescu a afirmat, săptămâna trecută, la TVR, că și-a rugat fiica să înscrie la OSIM marca „Mișcarea Populară”, întrucât „este posibil să se creeze o alianță sau poate ar trebui creată”. „Pot să vă spun că acest proiect poate exista, dar nu în sensul la ceva ridicol. Că n-o să găsești partide imaculate, nu se poate. Eu cred că trebuie pregătită ideea de mișcare populară pentru realizarea unei eventuale alianțe. De aceea am și rugat-o pe fiica mea să o înscrie la Oficiu”, a precizat șeful statului. Întrebat când va fi făcută această alianță, președintele a spus că nu știe dacă va fi înainte sau după alegeri. „Preventiv, trebuie să gândești politic. N-aș merge mai departe decât să vă spun că este posibil să se creeze o alianță sau că poate ar trebui creată”, a mai afirmat Traian Băsescu.