Ce conţine programul electoral al lui Palaz

Chiar va doare situatia Constantei??

Domnule Palaz, programul dvs este bun, dar ce sansa are de reusita daca va iesi din primul tur tot ...Mazare? La cate promisiuni sunt pe „piata” la ora aceasta de campanie, ce sa mai inteleaga alegatorii constanteni? Bine, dvs doriti sa-l inlaturati de la primarie pe Mazare; la fel doreste si Dl. Chiru. Cum credeti ca se va realiza acest lucru? Impartind voturile in toate directiile? Sunteti 6 candidati la primarie iar Mazare are deja destui adepti in randurile pensionarilor, boschetarilor, tiganilor, interlopilor si a proxenetilor. Nu vedeti cat de jalnic arata orasul Constanta? Daca doriti binele Constantei si al constantenilor, faceti o ade varata alianta pentru Constanta si hotarati impreuna cu ceilalti contracandidati la ...mazare ca sa ramana in cursa CEL MAI puternic si profesionist. Altfel, nu vad nici o reusita la alegerile din 10 Iunie si ne dati a intelege ca totul este aranjat ca sa ramana in fruntea administratiei locale acelasi individ, insipit, mafiot si ...proxenet.