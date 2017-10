Ce câştigă şi ce pierde Constanţa după marea DESCENTRALIZARE

5

Patrimoniul trece la talibani

Terenurile agricole se repartizeaza la hotelieri. Legenda spune ca ultimele carti din Alexandria au supravietuit pana la invazia araba.Cand le-a descoperit,un "taliban" arab din acele vremuri, a dat ordin soldatilor sa le distruga.El si-a motivat gestul cam in felul urmator: "Daca aceste carti contrazic invataturile Coranului,trebuie sa le ardem pentru ca sunt periculoase.Daca aceste carti nu contrazic Coranul,trebuie sa le dam foc pentru ca noi avem Coranul" .Dupa aproape 1300 de ani un taliban modern a pus tunurile pe statuia lui Buda.Un alt taliban bolsevic din R.S.Romania a pust tunurile pe bisericile medievale.Istoria distrugerilor nu se termina aici.Uite ca a venit vremea talibanilor fesenisti care gandesc cam in genul "talibanului" din Alexandria: "Daca Geamia Hunchiar inseamna istoria Romaniei,nu avem nevoie de ea pentru ca noi avem istoria partidului bolsevic.Daca musulmanii care se roaga in geamia Hunchiar nu se roaga si la PSD,dati ordin sa se ridice o berarie lipita de geamie" Sa nu mai spun ce parere are talibanul sef Mazare, despre Cazinoul din Constanta sau despre centrul istoric al orasului.Vizitiul Dragnea este asa de inteligent,incat a pus caruta inaintea calului.In realitate el a pus interesele baronilor locali inaintea intereselor nationale. In loc sa-i timita la scoala pe talibanii locali,el le-a dat patrimoniul pe mana.In plus,nu se spune nimic despre primarul etern,sau despre presedintele Consiliului Judetean vesnic si nemuritor.