Ce cartiere din Constanţa intră în campania de asfaltare a primăriei

Asfaltare

Inainte de alegeri mare tam-tam, se asfalteaza in Constanta si unde, chiar in cartierul Compozitorilor ... Problema este ca dupa ce au trecut alegerile, s-a oprit si asfaltarea. Cum, unde se lucra, mai putin conta, in conditiile in care se demarase asfaltarea, chiar si pentru un numar atat de mic de strazi, chiar si dupa atatia ani. Dar...surpriza : pe strada Heraclea Darclee (prima strada unde demarasera lucrarile) s-au oprit toate lucrarile dupa incheierea votului si nici de alta strada nu s-au apucat ai nostri edili. Primaria a pus anunturi cu litere de-o schioapa ca se vor asfalta 5 strazi din cartierul Compozitorilor pana la data de 15.08.2016, se va lucra intens, concomitent etc (am mai trecut prin promisiuni de genul acesta intarziate cu mult, inclusiv in cadrul proiectului cu extinderea sistemului de iluminat public). Iata ca dupa aproape o luna, s-a decopertat doar o strada si s-a pus ceva piatra, dupa care totul s-a sistat. Doar au trecut alegerile, ce sens mai are ... Rusine sa va fie, d-nule Primar si conducatori ai judetului !!!