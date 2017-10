Ce averi şi interese au primarul Făgădău şi cei doi viceprimari ai Constanţei

Ce averi și interese au primarul Făgădău și cei doi viceprimari ai Constanței

În consecință, pentru ca locuitorii să aibă cunoștință de „zestrea” cu care pornesc la drum, ziarul „Cuget Liber” prezintă declarațiile de avere ale acestora, așa cum au fost completate de cei trei aleși locali.Cea mai mare parte a averii deținută de edilul Decebal Făgădău provine dintr-o moștenire obținută de soția sa, în urma decesului tatălui său. Astfel, primarul menționează în documente că Monica Gaitanidis Făgădău deține 9,38% dintr-un teren intravilan cu o suprafață de 1.000 mp situat în Constanța. Cota a fost obținută în urma dezbaterii succesiunii lui Ioan Gaitanidis, coproprietari fiind Lucica Gaitanidis (31,25%) și Raluca Șurghie (9,37%). Restul cotei de 50% aparține lui Vasile Bostan.De asemenea, după decesul socrului său, au mai fost moștenite un autoturism Dacia Logan și cota de 37,50% dintr-un apartament. În plus, soții Făgădău au împreună un apartament cumpărat în anul 2006 și 200.000 lei, bani cash. La capitolul datorii, primarul menționează că are un credit contractat în 2006 și scadent în 2026, în valoare de 38.000 de franci elvețieni. În ceea ce privește veniturile, edilul a câștigat pe anul fiscal 2015, suma de 55.643 lei obținută din indemnizația de primar. În schimb, mai mulți bani a adus în casă soția sa, Monica Gaitanidis Făgădău, care a câștigat de la SC Poseidon Management 54.162 lei, iar de la firma Cardioscan suma de 33.248 lei.Totodată, din dividente și dobânzi, șeful administrației locale din Constanța a câștigat suma de 58.963 lei. Tot la capitolul venituri sunt trecute alocațiile celor doi copii, respectiv, 1.008 lei.Referitor la declarația de interese, primarul Decebal Făgădău menționează că este membru în Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului, reprezentant al municipiului Constanța la Zona Metropolitană, președinte al Organizației Municipale a PSD Constanța, președinte executiv al Organizației Județene a PSD Constanța și membru al Consiliului Național al PSD.Cel mai nou viceprimar al Constanței, Dumitru Babu, deține, conform declarației de avere depusă la Agenția Națională de Integritate, un teren intravilan cu o suprafață de 200 mp în Bucu-rești, cota parte fiind de 66%, cealaltă parte revenind lui Alexandru Babu. El mai deține un hectar de teren agricol, cota parte fiind de 50%, cealaltă parte revenind soției Florentina Babu și alte două terenuri intravilane cu o suprafață totală de 2.292 mp. Mai are o casă de locuit în București împreună cu Alexandru Babu, cu o suprafață de 100 mp, o casă de locuit în Constanța (450 mp), împreună cu Florentina Babu și un spațiu comercial în Constanța (130 mp) împreună cu Florentina Babu.Viceprimarul Constanței mai are un autoturism Matiz, ceasuri și bijuterii în valoare de 30.000 de euro. Are 200.000 lei bani cash și împrumuturi acordate în nume personal în valoare de 497.000 euro și 830.000 lei. La capitolul datorii, Dumitru Babu menționează că a luat de la Banca Transilvania două credite, unul în valoare de 200.000 euro și unul de 177.000 lei.Totodată, mai are datorii de 325.000 euro fără să precizeze unde anume, și o altă datorie în valoare de 400.000 lei la o altă persoană fizică. Ca venituri menționează că a câștigat în anul fiscal anterior, suma de 9.599 lei de la SC Dalgeco Confecții Textile SRL. De asemenea, a câștigat din închirierea spațiilor comerciale suma de 58.394 lei, la care se adaugă dobânzi bancare în valoare de 3.410 lei, alocația copilului de 540 lei și venitul soției în valoare de 102.300 lei.În ceea ce privește declarația de interese, Dumitru Babu spune că este acționar unic la SC Dalgeco Confecții Textile SRL și este membru fondator și administrator delegat la ARDS. Mai mult, el mai declară că este membru al PSD.Cel de-al doilea viceprimar, Costin Răsăuțeanu, deține un apartament cumpărat în 2015, cu o suprafață de 60,27 mp, un autoturism Volkswagen. În privința economiilor, acesta precizează că are două conturi, ambele în lei, suma totală fiind de 29.998 lei. Pe de altă parte, el are și datorii, mai exact, un credit la Banca Transilvania contractat în 2015 și scadent în 2045, valoarea acestuia fiind de 242.054 lei. În privința veniturilor, Costin Răsăuțeanu declară că, anul trecut, a câștigat 22.183 lei din indemnizația de consilier local, 28.000 lei de la SC Agrafics Communication SRL București, unde a lucrat ca expert regional, și 58.337 lei de la Grup Local Dobrogea Nord Constanța, unde spune că a fost manager general.În ceea ce privește declarația de interese, viceprimarul Costin Răsăuțeanu declară că este președinte al Organizației Județene de Tineret a PSD Constanța și vicepreședinte la Organizația Municipală a PSD Constanța, dar și la Organizația Județeană a PSD Constanța.