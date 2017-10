Ce au votat consilierii municipali în şedinţa de ieri

Ce au votat consilierii municipali în ședința de ieri

Membrii Consiliului Municipal Constanța au discutat, în cadrul unei ședințe ordinare desfășurate, ieri, la Hotelul Malibu din stațiunea Mamaia, 35 de proiecte aflate pe ordinea de zi, la care s-au adăugat alte patru inițiative de pe cea suplimentară. La propunerea președintelui de ședință, punctul 18 vizând modificarea și completarea art.1 din HCL nr.398/28.08.2009 și punctul 33 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat au fost retrase.Primul proiect de hotărâre a vizat rectificarea bugetului municipal pe anul 2012, iar viceprimarul Constanței, Gabi Stan, a avut trei amendamente. Acesta a solicitat consilierilor să permită majorarea cu 47.000 de lei a bugetului alocat construirii campusului social Henri Coadă. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea echipamentului IT necesar funcționării sediului administrativ din cartierul de locuințe sociale, a sediului poliției și a sediilor administratorilor de bloc. Suma va fi alocată din banii ce urmau a fi folosiți pentru partea de racorduri, drumuri interioare, drumuri noi și drumuri conexe în cartierul pentru tineri Baba Novac.Cel de-al doilea amendament a vizat alocarea unei sume în valoare de 135.000 de lei tot pentru campusul Henri Coadă, ce va fi utilizată la achiziționarea de sârme de uscat rufe pentru 17 blocuri și la montarea cablului de fibră optică în zonă. În ultimă fază, „vicele” a solicitat alocarea sumei de 58.000 de lei pentru realizarea gardului bisericii și a Sfintei Cruci aferente lăcașului de cult din cartierul Baba Novac.La punctul 16, privind închirierea spațiilor cu destinația „magazinul pensionarului”, consilierii liberali au solicitat înființarea unei comisii care să negocieze prețul de închiriere a locațiilor în cauză. Din aceasta vor face parte nouă membri, printre care consilierii locali Dede Perodin, Mircea Dobre, Ana Marcu și Harry Boiagian.Aceiași consilieri liberali s-au abținut de la votarea proiectului de hotărâre 25 privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Constanța, Nurgian Aras și Ali Riza Aras. Penelista Ana Marcu a justificat decizia sa și a colegului său de partid, Radu Bogdan Matei, prin faptul că diferența dintre cele două rapoarte de evaluare a prețului suprafeței în cauză „ridică semne de întrebare”.Consilierii au votat și schimbarea destinației imobilului „Sală atletism” situat în zona Badea Cârțan, în suprafață de 1.107 metri pătrați, care urmează a fi transformat în piață agroalimentară. De asemenea, membrii CL au fost pentru proiectul „Black Sea Bike-Diversification of the tourism services in Constanța-Balchik cross border region by bike-BSB”. Aceștia au votat un proiect de hotărâre vizând cheltuielile legate de inițiativa anterior menționată în vederea finanțării sale în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.