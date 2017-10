Ce au mai reclamat locuitorii oraşului la Primăria Constănţenilor

1

Penibil

Aseara am urmarit pe Digi 24 confruntarea dintre Chiru si Palaz. Au fost asemeni unor sarlatani care se intreceau in gargara. Ceva de genul care da mai mult. Sincer imi era mie rusine de rusinea lor. Si daca Palaz mai avea habar de ceva administratie ca si fost prefect, Chiru mergea pe sistemul Costachel Gudurau: Politica este gura si cum dai din ea. PENIBIL, JALNIC, PATETIC. Sunt personal in situatia de a vrea sa scap de Mazare dar nu am pe cine vota. Au astia doi la gargara in ei, ceva de speriat. Mai ales Chiru....Esta premiant.