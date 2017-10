Ce au mai reclamat constănţenii la Primăria lui Gigi Chiru

Ce au mai reclamat constănțenii la Primăria lui Gigi Chiru

La Primăria Constănțenilor condusă de Christian Gigi Chiru s-au primit mai multe sesizări din partea locuitorilor din ansamblul de „Locuințe ieftine pentru tineri” construit de Primăria Constanța.Ei reclamă faptul că, s-au trezit cu facturi uriașe la energie pe care sunt somați să le achite.„Pentru așa zisele locuințe ieftine am plătit peste 40.000 de euro în condițiile în care acesta este prețul unui apartament pe piață în momentul de față. Ulterior pentru a putea locui în el a fost nevoie să facem eforturi financiare mari pentru finisaje pentru că știe toate lumea cum ne-au fost predate. Acum ne-am trezit că avem datorii de zeci de milioane la Enel. În iarnă, în blocul nostru au locuit aproximativ 15 familii. Pentru că nu aveam contracte individuale cu cei de la ENEL, primeam factura în regim paușal după care împărțeam la toți locatarii suma. Când au început să curgă facturi nejustificate, de zeci de milioane am refuzat să mai plătim”, se spune în una din sesizările făcute la primăria Constănțenilor condusă de Christian gigi Chiru.În petiția respectivă se mai spune că reprezentanții ENEL au început să trimită somații pentru recuperarea debitelor, firmelor de construcții care erau beneficiarele contractelor de furnizare de energie. La rândul lor, aceștia s-au adresat reprezentanților Primăriei care s-au îndreptat cu somații către locatari. Oamenii refuză să plătească, deoarece spun că sumele sunt nejustificate. Ei susțin că vinovați de valoarea mare a facturilor sunt cei de la firmele de construcții care în momentul în care finalizau un bloc, se alimentau în continuare cu energie pentru a lucra la alt imobil.„După ce am plătit o grămadă de bani pe aceste apartamente care numai ieftine nu au fost, acum trebuie să suportăm și facturile la energie umflate de constructori. Practic am fost păcăliți și de cei din primărie iar acum și de constructori care vor să încaseze banii pe lucrări dar să le acoperim noi cheltuielile”, mai spun locatarii.În acest context, Christian Gigi Chiru, candidatul Alianței pentru Constanța la funcția de primar al orașului a declarat că împreună cu o echipă de juriști se va ocupa să rezolve această problemă.El a precizat că va sesiza organele abilitate pentru a se declanșa o anchetă deoarece nu este normal ce li se întâmplă acestor oameni.