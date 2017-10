Ce au făcut tinerii din Forţa Civică Constanţa de „Ziua Tineretului”

1

Tineri,umpleti bibliotecile!

E foarte usor ca niste tineri cu sperantele furate de cei un pic mai maturi sa fie manipulate asa cum erau acei Hitlerjunged,trimisi de cretini sa lupte eroic pentru o cauza pierduta. Forta asta cinica si miscarea mortuara sunt vehicule de transport pentru naivi si prosti. Oare cati din cei care se ataseaza de asa ceva au citit macar o carte in ultima luna sau macar in ultimul an?Nu doar tinerii, toata lumea duce dorul unor oameni de certa valoare care sa-i reprezinte si nu-I vad din cauza hahalerelor care pur si simplu se baga in fata cu tupeul specific hotilor la drumul mare.