Ce au făcut parlamentarii constănţeni în mandatul 2008-2012

Ce au făcut parlamentarii constănțeni în mandatul 2008-2012

Ziarul „Cuget Liber” a pus sub lupă activitatea parlamentarilor constănțeni, pornind de la cifrele privind prezența la vot, numărulde propuneri legislative și până la campaniile și acțiunile pe care aceștia le-au desfășurat în județ.Penelistul Mihai Lupu spune că, deși în decursul celor patru ani de mandat a fost implicat în mai multe proiecte, există multe lucruri pe care ar fi dorit să le facă, dar nu a putut. „A fost o perioadă destul de dificilă. Am făcut tot posibilul ca activitatea pe care o desfășor în Parlament să ajute Colegiul 2, susținând proiectele primarului de la Medgidia și ale celui de la Crucea, unde am reușit să aducem cofinanțări pentru mai multe inițiative. Prin diurnele pe care le-am primit, am susținut activitatea unor tineri din Constanța. De altfel, ultimele diurne au fost acordate unor elevi din Medgidia, care vor participa la festivalul de la San Remo. Este foarte greu ca parlamentar să faci un bilanț al activității individuale, pentru că, de multe ori, activitatea ta depinde de activitatea celorlalți. Îmi pare rău că anumite legi nu au fost discutate cu grupurile sociale vizate înainte să fie adoptate. Cam acesta ar fi regretul meu, însă ca politician trebuie să îți asumi atât realizările, cât și lucrurile pe care nu ai reușit să le faci”, a explicat Lupu. Menționăm că, în decursul celor patru ani, reprezentantul PNL a depus 20 de moțiuni și șapte propuneri legislative, dintre care trei au fost respinse definitiv, iar restul de patru se află încă la Senat. Colegul său, deputatul Gheor-ghe Dragomir, a fost mai activ din punct de vedere al inițiativelor legislative, cu un număr de 29 de astfel de acțiuni. Dintre acestea, două au devenit ulterior legi, 19 au fost respinse, iar restul se află în stadii intermediare. În plus, Dragomir a făcut 20 de moțiuni, iar prezența sa la vot pentru perioada 19 decembrie 2008 - 6 martie 2012 este de 87,2%, fapt ce îl clasează pe locul 72 în topul parlamentarilor conștiincioși. Cel mai „guraliv” dintre liberali pare să fi fost, însă, liderul senatorilor PNL, Puiu Hașotti, care, deși are doar 52 de propuneri legislative și opt moțiuni, în cei patru ani la Parlament a avut peste 700 de luări de cuvânt în plen. Prezența sa la vot pentru perioada amintită mai sus este de 63,6%. Moga, cel mai activ social-democrat În decursul a patru ani, senatorul PSD Nicolae Moga a demarat 10 campanii și a susținut, spune el, peste 36.000 de audiențe. „Prin campania «Aproape de tine», am ajutat peste 500 de per-soane cu dizabilități fizice să își procure cârje, proteze și scaune cu rotile. Am dus 3.332 de elevi din județ la Parlament, am demarat pelerinajul la toate mănăstirile din județ, prin intermediul căruia am făcut și audiențe, și programul «Șansa ta» prin care 357 de contănțeni au fost calificați ca personal hotelier, primind și certificate europene. În plus, prin programul «Pensia - răsplata muncii», aproximativ 1.500 de persoane, în special din mediul rural, au aflat cum pot beneficia de drepturile care li se cuvin. A existat și un program pentru instituționalizarea copiilor proveniți din familii dezbinate și cele cu dificultăți materiale. Am făcut inventarul bisericilor din județ și al problemelor fiecăreia. Există programul cu ambulanțe, pe care îl știți deja. Cea mai recentă acțiune este cea prin care grupuri de câte 15 copii să fie duse la Bruxelles”ž a explicat Moga. Despre celălalt senator constănțean al PSD, Alexandru Mazăre, nu se poate spune același lucru. Fratele primarului Constanței a fost prezent la 43,1% din ședințele Senatului, a avut 28 de propuneri legislative, dintre care trei au devenit legi, și 35 de luări de cuvânt în plen. Fiind membru în două comisii importante, cea pentru buget, finanțe și bănci pentru industrii și servicii, despre Eduard Martins-ar presupune că este intens implicat în activitatea parlamentară. Totuși, în patru ani, Martin și-a exprimat opinia în plen doar de trei ori și a inițiat 16 propuneri legislative. Nici doamnele din PSD nu au strălucit în activitatea politică pe perioada 2008-2012. Deputata Ileana Cristina Dumitrache a fost prezentă la mai puțin de jumătate din ședințele de lucru, a avut doar trei cuvântări în plen și 22 de inițiative legislative. Antonella Marinescu se află la polul opus, în sensul că, deși a luat cuvântul în plen de 29 de ori, a avut doar nouă propuneri legislative. Manuela Mitrea are trei legi la activ din 17 propuneri, 73 de luări de cuvânt în plen și o prezență la Parlament de aproape 70%. Mai tăcut decât colegele sale, deputatul Matei Brătianu a avut șase luări de cuvânt, dar 57 de propuneri legislative, dintre care patru ajunse legi. Pedeliștii muncesc cot la cot Deputatul democrat-liberal Constantin Chirilă are 125 inițiative legislative depuse în întregul mandat, dintre care 23 au devenit legi. Chirilă atinge un procent de prezență de 85,5% și a avut 64 de luări de cuvânt în decursul a celor aproape patru ani, transformându-se astfel în cel mai harnic democrat-liberal constănțean din Parlament. Colegul său de partid, deputatul Zanfir Iorguș, are 24 propuneri legislative. Totuși, Iorguș poate concura fără nicio problemă cu Chirilă la capitolul hărnicie, datorită multiplelor proiecte demarate la nivel local și sumelor importante pe care le-a adus în județ. De asemenea, Iorguș a inițiat mai multe campanii de ajutorare a grupurilor sociale afectate de diverse probleme și a susținut în mod constant investițiile în infrastructura turistică din sudul litoralului. Cel de-al treilea membru al echipei PDL Constanța în Camera Deputaților, Maria Stavrositu, a luat exemplul colegilor săi de partid, implicându-se în diverse acțiuni de interes pentru județul Constanța. În decursul celor patru ani petrecuți în Parlament, Stavrositu a acumulat 28 de propuneri legislative și a avut 26 de luări de cuvânt în plen. Fostul senator din partea PDL, actualmente din partea PC, Mircea Banias, are patru legi la activ din cele 33 de propuneri legislative realizate în patru ani. Reprezentantul PC a avut un total de 28 de luări de cuvânt în plen și a acumulat un procentaj de prezență de 60,4%. Deputatul UDTTMR Amet Aledin are, în total, 152 de luări de cuvânt, 131 de propuneri legislative, din care 13 au devenit legi și o prezență în Parlament de peste 85%. Dintre acțiunile sale, o amintim pe cea privind declararea municipiului Constanța „Oraș-martir”. Celălalt reprezentant al minorită-ților constănțene, deputatul Iusein Ibram, a strâns, în patru ani, 42 de propuneri legislative, dintre care două s-au concretizat în legi. Acesta se află pe locul 124 în topul prezențelor la ședințe, cu un procentaj de 76,7%.