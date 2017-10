Ce amenzi a pregătit Primăria Constanţa pentru taximetrişti

2

o gratuitate, ceva ???

Stimati conducatori vremelnici ai Constantei, cu respect va aduc la cunostinta faptul ca exista un numar foarte mare de lucratori, platitori de impozite , atat locale cat si nationale, care primesc leafa sub 800-900-1000 RON/luna. Acesti cetateni sunt cei care sustin economia si pensiile in aceasta tara ! Ei nu au dreptul sa primeasca vreo gratuitate din partea celor care sunt tinuti in functii de catre efortul lor financiar, din ce in ce mai mare ?! Ei sunt cei care pleaca dimineata la serviciu si platesc bilet RATC iar cu toate acestea calatoresc in picioare deoarece "protejatii social" ocupa scaunele in mijloacele de transport in comun, in plimbari interminabile ! Hai sa fim realisti domnilor si sa cautam sa dramuim altfel banii sransi cu sudoare si sacrificii pe spatele celor care muncesc !