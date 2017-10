Ce aduce nou uninominalul?

Miercuri, 10 Septembrie 2008

Toată lumea vorbește despre introducerea votului uninominal, despre faptul că în toamna acestui an alegerile parlamentare se vor desfășura, pentru prima dată, după acest model. Însă ce presupune, concret, controversatul uninominal, în ce fel diferă el de vechea modalitate de a vota știu prea puțini. Astfel, este esențial să se cunoască faptul că votul uninominal prevede: l Alegerile se desfășoară într-un singur tur de scrutin. l Teritoriul național este împărțit în 42 de circumscripții electorale, echivalente celor 41 de județe și municipiului București. l Fiecare circumscripție electorală are în componență un anumit număr de colegii uninominale, echivalente cu numărul de mandate de deputați sau senatori repartizate pentru județul respectiv. l Pragul electoral pentru partide este de 5%; există și un prag alternativ care dă dreptul de a accede în Parlament partidelor care nu au trecut pragul electoral, dar au candidați clasați pe primul loc în șase colegii uninominale la Camera Deputaților și în trei colegii uninominale la Senat. l În fiecare colegiu, un partid politic are dreptul să înscrie un singur candidat; alegătorul votează un singur candidat la Camera Deputaților și un singur candidat la Senat. l Candidații care obțin într-un colegiu uninominal 50% plus 1 vot devin automat parlamentari; dacă partidul din care fac parte nu a trecut pragul electoral, respectivii nu intră în Parlament. Toate voturile obținute de candidați se adună la totalul județean și pe țară al partidelor din care fac parte. l Candidații care nu obțin 50% din voturi pot intra în Parlament în funcție de performanțele partidului din care fac parte, caz în care sunt favorizați cei care obțin un număr cât mai mare de voturi în colegiul respectiv. l Candidații independenți, indiferent de colegiul în care vor candida, vor trebui să adune 50 % plus un vot din numărul total al voturilor valabil exprimate. Cu alte cuvinte, aceștia au nevoie de majoritate. l Nu în ultimul rând, în premieră, românii care au domiciliul în străinătate își aleg, dintre ei, patru deputați și un senator.