Ce a pregătit Primăria Cernavodă pentru astăzi, în cadrul "Zilelor Oraşului"

Ce a pregătit Primăria Cernavodă pentru astăzi, în cadrul "Zilelor Orașului"

Administrația publică din Cernavodă organizează, pe parcursul unei săptămâni, diverse activități prilejuite de Zilele Orașului Cernavodă.Activitățile cultural-artistice, sportive și educative au început încă de ieri și se vor termina pe 21 august.Pentru astăzi, 16 august, organizatorii au pregătit, de la ora 9.30 și până la 11.30, „Feeria Inocenței”, eveniment interactiv susținut de Ansamblul „Audeo” pentru copiii beneficiari ai Centrului de Terapie și Asistență Educațională Cernavodă, în parteneriat cu „Save the dogs and other animals”.Tot astăzi, între orele 14.00 și 16.00, va avea loc Campionatul de Bowling - sala MGM. De asemenea, în intervalul orar 16.30-19.00, cei interesați vor putea să urce la bordul navelor militare Monitorul 47 „Mihail Kogălniceanu” și Vedeta Blindată 177 „Opanez”, care se află la Gara Fluvială Cernavodă, pentru a le putea vizita.Seara este dedicată iubitorilor de folclor, un spectacol în acest sens urmând să aibă loc de la ora 19.00 la 22.00 de Ansamblul folcloric „Mugurelul” al Casei de Cultură „I.D. Chirescu” Cernavodă și de alte ansamblurile folclorice din județ. Totodată, de la ora 22.00, trupa „Today” va susține, pe parcursul unei ore, un spectacol de muzică și dans modern, în piațeta din fața Primăriei Cernavodă.