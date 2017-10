Ce a înţeles PSD din furia românilor. Sau cât ar putea costa tăcerea unui popor

4

pentru Sindbad

Esti din alta lume!Probabil asta ai vazut in familia ta.Voi cei care ati mers la interviuri,ati participat la audituri,nu ati costruit nimic in aceasta tara!Daca crezi ca esti foarte intelligent,si consideri ca cei cu scoala profesionala sant niste neica nimeni,TE INSELI!Cei care gandesc ca tine ,care lucreaza pe la multinationale,sant slugarnici,fara coloana vertebrala si care sant demni de toata mila!De ce? Pentru ca ,a jigni foarte multi oameni,numai pentru motivul ca nu sant de acord cu tine,si alti ca tine,tine de elementarul bun simt.Intamplator am cunoscut tineri ca tine ,cu cei sapte ani de acasa,mult mai inteligenti ,care chiar au adus si aduc in continuare plus valoare in firmele unde activeaza ,ca intreprinzatori si ca angajati! Daca nu este prea tarziu,pentru evolutia ta,te rog sa retii ce spunea Indira Gandhi:,,Oamenii tind sa-si aminteasca drepturile,in schimb tind sa-si uite indatoririle"Pentru buna intelegere:au fost alegeri.Cei ce au castigat trebuie sa guverneze,ceilalti sa accepte si sa sanctioneze constructive! te rog sa retii:nu agreez nici un partid sau miscare ,,spontana",dar mi-am permis sa-ti scriu aceste randuri pentru ca si tatal meu a fost printere cei ce TU I-ai denigrat.Zi buna si multa cumpatare!

Răspuns la: Nimic

Adăugat de : Sindbad, 15 februarie

A înțeles că, în continuare prostimea si mocangii pot fi cumpărați ieftin, că pot băga țara în incapacitate de plată, a o...