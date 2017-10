Ce a făcut primarul Florin Mitroi în al doilea mandat

Aflat la al doilea mandat în fruntea administrației din comuna Valu lui Traian, primarul Florin Mitroi a continuat strategia de dezvoltare a localității. În vremuri în care banii sunt tot mai puțini pentru investiții, el a reușit să realizeze destul de multe lucrări în comună. Într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber“, edilul a vorbit despre realizările sale din cel de-al doilea mandat și despre proiectele pe care le va realiza în viitor. - Au trecut trei ani și din acest mandat. Cât din ceea ce v-ați propus ați reușit să faceți? - Chiar dacă banii au fost mai puțini ca în alți ani, nu am vrut să renunț la proiectele care sunt destinate cetățenilor. Așa se face că acum putem vorbi despre anumite proiecte care au fost deja finalizate în cei trei ani din al doilea mandat. Dintre acestea, aș aminti pietruirea drumurilor în cartierul nou de case, impermeabilizarea drumurilor din vatra satului, etapa întâi de canalizare care este funcțională, reabilitarea bisericilor, geamiilor, a școlilor și a grădinițelor. De asemenea, în acest mandat,s-a construit un sediu nou pentru primărie. Totodată, până în momentul de față, a fost realizată 80% din construcția bisericii „Sfânta Parascheva” și 90% din construcția geamiei noi. - Localitatea pe care o administrați a fost prima comună din județul Constanța care a avut o grădiniță cu program prelungit. De ce atâta interes? - Vă referiți la grădinița cu program prelungit din zona C. Aveam foarte mare nevoie de ea, având în vedere cererile multiple venite din partea părinților care lucrează și care nu aveau cu cine să își lase copiii până ce se întorceau de la serviciu. Aceasta este cea de-a treia grădiniță deschisă în Valu lui Traian, însă este singura care funcționează și după-amiaza. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la 900 de mii de lei și au fost alocați de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, iar administrația locală a asigurat logistica, mobilierul și materialul didactic necesar unității de învățământ. - În campania electorală din 2008, ați promis că vă veți implica pentru a ajuta persoanele care nu aveau un acoperiș deasupra capului. Ce ați făcut în acest sens? - Ce să fac, mi-am ținut promisiunea și au fost construite mai multe spații locative, concret, apartamente cu două camere în zona C. Anul trecut, în luna septembrie, ele au fost inaugurate și 18 familii s-au mutat în case noi. Cele 18 familii beneficiare au fost selectate din peste 100 de solicitanți, evaluarea dosarelor fiind făcută de către o comisie formată din reprezentanți ai Primăriei și ai Consiliului Local. Pentru a nu exista discuții, au avut prioritate familiile care au mai mulți copii în întreținere. Celor care s-au mutat în noile case sociale li s-au asigurat toate utilitățile și facilitățile necesare unui trai mai mult decât decent. - Cât a costat investiția și de unde ați avut bani? - Valoarea investiției s-a ridicat la aproximativ 40 de miliarde de lei vechi. Finanțarea a fost asigurată atât de Guvern, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cât și de Consiliul Local Valu lui Traian. - Vă veți opri aici cu locuințele sociale? - În niciun caz! Deja există un alt proiect în derulare privind locuințele ANL. Vorbim despre 52 de spații locative, garsoniere și apartamente, cu două camere, dispuse în trei blocuri. Două sunt finalizate, iar al treilea executat în proporție de 90%. Valoarea totală a investiției este de aproximativ șase milioane de lei. Fondurile au fost alocate prin ANL, Consiliul Local participând cu amplasamentul și conectarea la rețelele de utilități a apartamentelor. Ca și locație, ele se află la intrarea în localitate dinspre Constanta, pe fostul stadion. - Ce proiecte mai aveți aprobate? - Mai există și alte proiecte aprobate, ce vor fi derulate din toamna acestui an sau cel târziu în primăvară, în funcție de condițiile meteorologice. Mă refer aici la rețeaua de gaze, la a doua etapă a canalizărilor, la proiectul 10 case pentru specialiști. Desigur, nu trebuie uitat programul de asfaltare a drumurilor ce delimitează localitatea Valu lui Traian de comuna Cumpăna, în zona de exploatare agricolă. - Ce ne puteți spune despre piața agroalimentară? Am observat că se construiește de zor. - În momentul de față, a fost turnată fundația la această construcție. Valoarea proiectului este de 1,4 milioane de euro. Proiectul a fost obținut pe fonduri europene, prin Programul Regional de Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria 2007-2013, cofinanțat de Guvernul României prin MDRT și de Consiliul Local Valu lui Traian. În ceea ce privește clădirea care se va construi, ea se va întinde pe un teren cu o suprafață totală de 4.000 mp, suprafața construită fiind de 970 mp la sol. La parter, clădirea va avea spații de vânzare produse agroalimentare, cofetărie, patiserie, magazine de carne, pește, lactate și o florărie. La etaj, vor fi birouri pentru centrul transfrontalier de afaceri, birouri pentru piața agroalimentară, sală de conferințe și o cafenea. - Când va fi finalizată lucrarea? - Dacă lucrările vor decurge conform proiectului, până la sfârșitul anului viitor, locuitorii comunei Valu lui Traian vor avea o piață agroalimentară, unde agricultorii din comună își vor putea vinde produsele, lucru care în momentul de față nu este posibil. - Ce proiecte derulați în domeniul sportiv?- În zona C, în cartierul nou de case, se construiește o bază sportivă. Este un complex ce include pistă de alergat, vestiare, parcări, teren de fotbal, handbal, tribune și altele. Valoarea totală a investiției este de 14 miliarde de lei vechi, din care cofinanțare de la bugetul local de aproximativ nouă miliarde de lei vechi. Momentan, stadiul de execuție al lucrării este de 50%. Tot în domeniul sportiv, la intrarea în comună, pe fostul stadion al localității, se construiește o sală de sport. Este realizată în proporție de 90%, valoarea totală fiind de 3,4 milioane lei, banii fiind obținuți prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. La această investiție, Consiliul Local din Valu lui Traian contribuie cu terenul și utilitățile. - În ce stadiu se mai află construcția cantinei sociale? - Cantina socială este un proiect susținut exclusiv cu fonduri de la bugetul local. Valoarea totală a investiției este de 11 miliarde lei vechi. Cantina este executată în proporție de 80% și este situată în curtea bisericii de la Valea Seacă. Ea conține vestiare, sală de mese, toalete, cameră frigorifică, bucătărie și este construită la subsol, deasupra fiind construită o cameră mortuară. De serviciile noii clădiri vor beneficia toate persoanele din comună care nu înregistrează venit, beneficiarii de ajutor social și de indemnizații de handicap. - Ce alte proiecte mai aveți în derulare? - În momentul de față mai avem un proiect obținut prin MDTR privind asfaltarea drumurilor. Valoarea totală este de peste 11 mii de euro. Licitația a fost ținută la București, iar luna următoare se preconizează începerea lucrărilor. Totodată, se află în stadiu de reali-zare, trei parcuri în diferite zone ale comunei. Suprafața totală este de trei hectare, iar valoarea totală este de 12 miliarde de lei vechi, din care 1,6 miliarde lei cofinanțare de la Consiliul Local.