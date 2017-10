Ce a făcut în primul an de mandat deputatul Andrei Răzvan Condurăţeanu

Ce a făcut în primul an de mandat deputatul Andrei Răzvan Condurățeanu

Deși se află la primul mandat în Parlamentul României, deputatul Colegiului 3, Andrei Răzvan Condurățeanu, de la PP-DD, are o activitate destul de prolifică. Inițial, el a făcut parte din Comisia pentru Muncă și Protecție Socială, însă din luna octombrie, el a trecut la Comisia pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor.De la începutul mandatului și până în prezent, activitatea sa parlamentară a constat în șapte luări de cuvânt în șapte ședințe, cinci declarații politice, 22 de întrebări și interpelări, patru moțiuni și 22 de propuneri legislative.Cele mai vizibile inițiative legislative privesc modificarea și completarea legii educației naționale, modificarea legii privind alocația de stat pentru copii, acordarea de ajutor financiar pentru nou născuți, acordarea către preșcolarii și elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat, a unui supliment alimentar sub formă de pachete alimentare sau o masă caldă. De asemenea, parlamentarul constănțean a mai solicitat modificarea legii privind regimul juridic al adopției, modificarea legii privind sistemul unitar de pensii publice, modificarea legii privind venitul minim garantat, modificarea legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, modificarea legii privind reforma în domeniul sănătății.„Știu că un partid tânăr așa cum este PP-DD este mai orientat către soluții, către rezultate concrete și această orientare îmi permite să mă manifest cu întreaga mea energie și să demonstrez că sunt cu adevărat un om al faptelor. La un an de când îmi desfășor activitatea ca deputat am formulat nu mai puțin de 22 de propuneri legislative. Multe dintre acestea se referă la copiii noștri al căror viitor mă preocupă, dar și la dumneavoastră, părinții sau bunicii acestor copii”, a spus Condurățeanu.Pe de altă parte, deputatul Andrei Răzvan Condurățeanu își desfășoară activitatea și la nivelul Colegiului 3, prin cabinetul parlamentar din Cernavodă unde primește în audiențe locuitorii care se confruntă cu tot felul de probleme sociale. Alături de consilierul său personal, Marius Dumitrescu, parlamentarul încearcă să ajute pe toți cei care îi cer ajutorul.„Una din cele mai importante campanii organizate în Colegiul 3 a fost cea denumită «Ajutor de la om la om» care a creat, mai presus de toate, solidaritatea umană ce a venit în sprijinul semenilor sinistrați din localitatea Cudalbi, județul Galați. În mai puțin de 12 ore s-au colectat aproximativ 400 kg obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte, 800 kg de cereale, 300 kg făină, obiecte de mobilier, baxuri de apă minerală, alimente de bază”, a spus Marius Dumitrescu.