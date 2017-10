Ce a declarat Traian Băsescu în cadrul şedinţei pentru suspendarea sa

Ce a declarat Traian Băsescu în cadrul ședinței pentru suspendarea sa

În ultima parte a discursului său, Traian Băsescu a declarat: „Mă acuzați că am dat o informație corectă, despre numărul de pensionari și numărul de salariați. Semnalul public pe care l-am tras a fost legat de faptul că niciodată, la nivelul CAS de azi și de la acea vreme, nu vom putea avea un fond de pensii echilibrat, ceea ce e confirmat și astăzi. Dacă priviți în buget, deficitul fondului de pensii e de 3,6 miliarde euro, acest lucru nu poate fi compensat decât dacă mărim numărul de salariați prin realizarea de investiții. Ceea ce s-a întâmplat în aceste zile vă reprezenta un impediment in atracția României pentru investiții străine. Poate aveți resurse interne să creați locuri de muncă în alte zone. Profit de acest subiect să vă spun că dacă veți tergiversa proiecte, dacă nu veți accelera viteza de absorbție a fondurilor europene, dacă nu veți da drumul la investiții străine în minerit, vă asigur că nu există soluție să alimentați corespunzător bugetul fondului de pensii. Susțineți că am influențat justiția. Greșit. Dacă ați găsi măcar un singur judecător, procuror sau ofițer de poliție cu care să fi vorbit direct sau căruia să-i fi transmis mesaje indirecte, precum a făcut senatorul Cătălin Voicu, îmi voi asuma răspunderea afirmațiilor dvs. Dacă nu, încetați să dezinformați. Ce am făcut eu în privința justiției a fost să o critic în baza rapoartelor MCV pentru că ineficiența constatată la un moment dat nu putea fi ținută ascunsă de români. Am făcut-o și în ședințele CSM.Sunt doi ani de când nu m-ați mai auzit criticând justiția. Dintr-un motiv simplu: a început să meargă. Ceea ce îi înspăimânta pe mulți, din politică sau din afara dar cu legături în politic. Mă acuzați că nu s-a urmărit procedura legală în revizuirea Constituției. Greșiți, procedura a pornit de la Guvern. Nu era misiunea mea să adaptez observațiile CCR la textul proiectului, ci l-am trimis la Parlament. Dumneavoastră puteați decide dacă le mențineți, dacă le schimbați.Îmi reproșați că am respins dialogul cu partidele. Au fost puține invitațiile cărora USL le-a răspuns. De cele mai multe ori răspunsurile erau violente, neplăcute trebuie să recunosc și a fost o bună perioadă în care dialogul cu USL practic nu a fost posibil datorită refuzului de a răspunde pozitiv invitațiilor președintelui.Acuzațiile cu privire la xenofobie. Au fost sancționate cu avertisment de instituțiile statului și niciodată n-au fost sancționate în instanțe penale, deși de multe ori au ajuns până la instanțele de judecată. Le regret și sunt de acord că astfel de afirmații nu trebuie făcute de niciun om politic, cu atât mai mult de către un șef de stat. Îmi rezerv dreptul de a mai avea și alte intervenții punctuale pe parcursul ședinței. Vă mulțumesc mult și SUCCES”.