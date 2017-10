Ce a declarat Băsescu după reuniunea Consiliului European

„Nu s-a ajuns la un buget al UE 2014 - 2020, dar în mod categoric s-au făcut progrese”, a declarat președintele Traian Băsescu, la finalul reuniunii Consiliului European consacrat cadrului financiar multianual 2014 - 2020.„Prima jumătate de Consiliu s-a desfășurat în 2012, a doua jumătate se va desfășura în 2013, în prima parte a anului, să sperăm în ianuarie - februarie. Nu s-a ajuns la un buget al UE pentru 2014 - 2020, dar în mod categoric s-au făcut progrese”, a afirmat Traian Băsescu.Președintele a declarat că la reuniunea Consiliului European s-a ajuns la un acord în ceea ce privește reducerea bugetului UE cu 100 de miliarde de euro față de propunerea Comisiei Europene.„Solicitările de reducere a bugetului venite din partea statelor membre net contributoare variau între 50 de miliarde (euro) la 200 de miliarde. Acum știm precis un lucru - reducerea față de propunerea Comisiei (Europene - n.r.) va fi de 100 de miliarde. Al doilea element pe care îl consider foarte important - până în prezent s-au găsit soluții mai mult sau mai puțin acceptate pentru reducerea a 70 de miliarde, urmează să se găsească soluții pentru alte 30 de miliarde”, a precizat Traian Băsescu.Potrivit șefului statului, în același timp, cel puțin din punctul de vedere al României, obiectivul a fost relaxarea condițiilor de accesare a fondurilor europene. Președintele a arătat că în cele două zile de la Consiliul European, România a reușit să-și generalizeze facilități pentru bugetul pentru 2014 - 2020.„Pentru noi, lucrurile arătau foarte rău în propunerea inițială a domnului Van Rompuy. TVA eligibil ajută extraordinar de mult agenții economici pentru că nu mai au o cheltuială cu TVA-ul și acest TVA vine în bugetul de stat. Cofinanțarea am reușit să o readucem la 85% și așa este deja înscrisă în proiectul care a circulat azi noapte. TVA eligibil și cofinanțare de 85% în loc de 75% înseamnă pentru bugetul României 2,2 până la 2,4 miliarde de euro pe an”, a spus Băsescu.Traian Băsescu a mai susținut că s-a reușit parțial prefinanțarea.„În propunerea lui Van Rompuy a fost de 2%, noi am ajuns prin derogare până la 9%. În momentul de față, s-a acceptat o prefinanțare de 4% din valoarea contractelor. La infrastructură este mult, iar la bugetul de stat iar este mult. Îmi propun ca în acest interval, care este unul de negociere, să ajungem totuși la 7%, măcar, prefinanțări ceea ce ar fi extrem de important. Acestea au fost condițiile pe care noi le-am vizat cu prioritate”, a subliniat Traian Băsescu.