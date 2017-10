CCR: Legea pensiilor speciale pentru primari, NECONSTITUŢIONALĂ

2

CCR

Curtea Anticonstitutionala. Vedem din ce in ce mai des ca in ultima perioada , garantul Constitutiei Romaniei a devenit o institutie abuziva si total anticonstitutionala prin deciziile pe care le ia.Exact acea institutie care ar trebui sa vegheze strict la respectarea legii fundamentale si a atributiilor fiecareia din puterile statului se substituie cind executivului ,cind legislativului, cind justitiei si prin declaratii ''axiomatice'' chiar si presei.Privim cu stupefactie cum aceasta institutie a stabilit in trecut ,contrar hotaririlor poporului exprimate prin referendum,ca un presedinte demis poate ramine in continuare la conducerea statului , acum a devenit reprezentant al finantelor , avocat al consilierilor locali si consilier juridic al Autoritatii electorale.Domnilor "Atotstiutori"dumneavoastra trebuie sa stabiliti strict daca o lege este constitutionala sau nu punct. Alte constatari ,concluzii si recomandari se numesc abuzuri!