CCR îşi menţine decizia: Alegeri locale într-un singur tur

O nenorocire nu vine niciodata singura

Organizarea alegerilor locale intr-un singur tur de scrutin este garantia ca nimic nu se va schimba.Frica de schimbare i-a ingrozit pe romani.Baronii locali isi consolideaza pozitia,ciocoii vechi raman in functii,mafia locala se pietrifica.Totul este legal.Astea nu sunt alegeri democratice.Spiritul competitional,dezbaterile publice,egalitatea de sanse intre candidati toate lipsesc.In locul lor asistam la un balci mediatic,chiar plictisitor.S-a terminat o saptamana din campania electorala si nu vad nimic interesant.E liniste,pare a fi o luna de doliu.In timp ce Fagadau se foloseste de pozitia lui in Primarie si de "carnetul" de mostenitor al ilustrului primar,urmatorul pe lista,domnul Chitac imparte ghiocei la doamne.Restul candidatilor planteaza pomi fructiferi si culeg musetel pentru ierbarul micutilor din cartier in speranta ca vor fi bagati in seama.Dar nenorocirea noastra este alta,ea vine la pachet cu apropiatele alegeri locale.Ma ingrozeste ce va urma.Deja mi s-a facut pielea de gaina.Un fior de groaza m-a cuprins pe sira spinarii.Nici nu-mi vine sa scriu:PNL va MURI daca va pierde alegerile si in 2016. O nenorocire nu vine niciodata singura.Unde dai...si unde crapa.Fagadau castiga si crapa prietenia Hasotti+Dragomir.Amandoi sunt nascuti pentru a pierde.Pregatiti-le discursul de adio.Sa nu uitati de tricolor.Adio PNL-ul meu cel drag si scump !